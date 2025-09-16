Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 10:42h.

Algunos profesores optan por entregas parciales en vez de trabajos finales para ver la evolución del alumno: "Interesa que aprendan"

El 90% de los universitarios usa la IA para estudiar y sus profesores para crear contenido

BarcelonaChatGPT se ha convertido en una herramienta cotidiana para la Generación Z, que utiliza el sistema de mensajes basado en Inteligencia Artificial (IA) como su fuente de búsqueda ante cualquier duda. También las académicas donde los universitarios no dudan en utilizarlo para los trabajos de la facultad, por lo que algunos profesores han optado por llevar a cabo un seguimiento más individualizado que les permita saber qué ha hecho el estudiante durante todo el proceso.

"Todo el mundo usa ChatGPT ahora mismo, es la herramienta estrella. Sobre todo con trabajos escritos te lo facilita mucho. También tienes que ver si la información es correcta. Te ayuda a aprender porque haces el trabajo igualmente, pero más rápido", explica a Informativos Telecinco Anna García, estudiante de 18 años que cursa primero de Ingeniería de Datos.

Marcel también tiende a buscar más en el chat basado en IA. "La mayoría lo hago sin ChatGPT, pero cuando tengo que programar es muy útil, porque te lo hace directamente. Te resume más la información y no tienes que buscar en diferentes páginas. Más conveniente, más rápido y respuestas cada vez más precisas", admite el estudiante de cuarto de Física y Matemáticas.

"Si solo evaluamos un producto final nos vamos a quedar con lo que le ha dado la IA"

Una herramienta que tiene su lado positivo, pero también negativo, tal y como explica Jordi Perales, profesor Psicología y Ciencias de la Educación en la UOC: "Lo usan a tutiplén, y eso no es malo. Pero tienen que aportar el rigor, conocimiento e ir a las fuentes. Si solo se quedan con el uso de la IA van a hacer un trabajo muy superficial. Si van a la fuente original podrán perfeccionar la idea".

Ante esta situación, docentes como Jordi han decidido apostar por entregas parciales en vez de trabajos finales para ver la evolución real del alumno: "Si solo evaluamos un producto final nos vamos a quedar con lo que le ha dado la IA. Van a tener respuestas muy genéricas y se van a quedar con lo superficial, puede ser no suficientemente interesante o sin fuentes fiables detrás".

"Con una simple lectura es fácilmente identificable. Si al alumno lo sabe defender, es prueba de que lo ha hecho él. La clave está en corrección de los trabajos. Lo que nos interesa es que los alumnos aprendan. Somos acreditadores de titulaciones y tenemos que comprobar que el alumno realmente ha aprendido", culmina el profesor de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.