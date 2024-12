En Asturias, se prevén cielos nubosos que tenderán a cubrirse al mediodía, así como brumas matinales en zonas bajas del interior y nieblas por la noche en zonas altas, en una jornada con chubascos durante la segunda mitad del día que serán más intensos en el este. Las temperaturas mínimas no cambiarán o irán en descenso ligero, que será más acusado en zonas altas, mientras que las máximas no cambiarán significativamente. El viento será flojo y variable pero arreciará y girará a suroeste a lo largo de la mañana y a oeste por la tarde, cuando podrán darse intervalos fuertes en el litoral y no se descartan rachas muy fuertes más probables en cumbres.