La Aemet ha confirmado que el mes de junio pasado fue el más caluroso desde que hay registros, con una media de 23,6°, lo que es 0,8° más alta que el récord anterior, en el año 2017. Además, ha estado 3,5° por encima de la media de todos los meses de junio desde hace 30 años. Incluso ha llegado a superar las temperaturas marcadas en meses como julio y agosto.

Seguimos además con ese récord, porque en la ciudad de Barcelona ayer se marcaron. 37, 9° de máxima y nada menos que 27,4° durante la noche. Y esto además hay que sumarle la humedad, lo que hace que sea muy difícil poder descansar por las noches debido a esa sensación de bochorno.

Las calles siguen estando vacías como también lo están las terrazas debido a ese récord de temperaturas que deja mínimas que ya rondan los 30 grados. Jamás se habían registrado unas temperaturas tan altas en el mes de junio, así que ahora mismo el bien más preciado es tener agua fría cerca o una sombra en la que poder refugiarse del calor.

El Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado la ayuda de la brigada tras activar los avisos por altas temperaturas al haber alcanzado los 34 grados en pleno inicio de julio. Informan sobre los refugios climáticos que se han habilitado para combatir el calor, como una piscina ya considerada un espacio seguro ante esta ola de calor. Las playas también se han vuelto refugios para los turistas.

La temperatura del Mediterráneo aumenta y comienza a preocupar

Aunque este año, los turistas no encuentran mucho alivio en el agua del mar. La temperatura del Mediterráneo también bate récord, llegando a superar los 27 grados. Aún así seguimos viendo muchas sombrillas clavadas en la arena, pero este aumento de temperatura pone en riesgo muchos factores como el ecosistema marítimo: "Hay especies como los camarones de gambitas que no toleran los 30 grados, sino que a este nivel se mueren", explica Miguel Rodilla Alamá, profesor de la Politécnica de Gandía.

Sin embargo, no son las únicas que sufren las consecuencias del calor, en esta granja han tenido que buscar una solución para sus vacas lecheras. A base de riego que consigan refrescar a los animales, tratan de que la ola de calor no tenga unas consecuencias graves tanto para los animales como para sus trabajadores, y por tanto no acabe repercutiendo en el negocio.