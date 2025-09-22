En líneas generales, el exhuracán tendrá efectos similares a los de una depresión atlántica

Así amanecieron los Picos de Europa con las primeras nevadas del otoño

El otoño llega esta tarde a las 20:19 y se está haciendo notar desde el primer momento con una evidente bajada de las temperaturas y con lluvias. Las temperaturas se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para la época hasta mediados de semana, especialmente en la mitad norte, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

A la península llegará en los próximos días del huracán Gabrielle aunque ya convertido en borrasca.

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha avanzado que el huracán Gabrielle podría llegar a España a finales de semana convertido en borrasca. Según ha explicado, la mayoría de los escenarios lo acercan al noroeste peninsular durante el próximo fin de semana.

En líneas generales, el exhuracán tendrá efectos similares a los de una depresión atlántica, es decir, viento, temporal marítimo en el norte y lluvias. Antes de ello favorecerá la entrada de aire cálido, lo que provocará un notable repunte de las temperaturas.