En puntos del Pirineo y de la cordillera cantábrica se pueden ver ya los primeros copos de nieve del otoño

Último día del verano: fuertes chubascos y un descenso generalizado de las temperaturas para recibir al otoño

La llegada del otoño ha dejado ya sus primeras nieves en varios puntos de Picos de Europa. Con un manto blanco han aparecido los refugios de Urriellu, Collado Jermoso o Jou de los Cabrones que se encuentra a 2034 metros de altitud, una bonita imagen de la que han dado cuenta varios usuarios de las redes sociales.

Este lunes las temperaturas serán hasta 10 grados menos de lo habitual para la época, y hoy será una jornada de precipitaciones fuertes en puntos del norte y sureste, con acumulaciones de hasta 20 litros en una hora, mientras en Barcelona continúa desaparecido un hombre arrollado ayer por las lluvias.

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan en un tramo de 17 kilómetros al hombre desaparecido ayer domingo cuando la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) arrastró el coche en el que viajaba junto a su hijo, menor de edad, cuyo cadáver fue encontrado anoche.

Alerta amarilla en varias comunidades

Este lunes las lluvias mantienen en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) a Asturias, Cantabria y País Vasco, ante la previsión de acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora a lo largo del litoral.

En zonas del interior se recogerán hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas. Asimismo, se prevé temporal marítimo en esos territorios por viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

En el sureste, a partir de las 22 horas, se activarán alertas amarillas por precipitaciones y tormentas en la región de Murcia, ante la previsión de acumulaciones en una hora de hasta 20 litros por metro cuadrado, al igual que en Almería, en Andalucía.

Hasta mediados de semana "las temperaturas se situarán entre 5 y 10° por debajo de lo normal para esta época", ha asegurado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

"El descenso térmico se notará especialmente en la mitad norte" y sobre todo en las mínimas, aunque está prevista una subida de temperaturas para la segunda mitad de la semana, ha añadido.

A partir del jueves la tendencia más probable es hacia un progresivo ascenso térmico; de cara al fin de semana, los valores diurnos serían altos incluso para la época. Se podrían superar los 30° en puntos del nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur; en el Guadalquivir incluso los 32 a 34°.

Previsión detallada para los próximos días

El lunes se prevé un descenso térmico más acusado en el este peninsular y en las Baleares, con máximas entre 6 grados y 8 grados inferiores a las del domingo; todavía se superarán los 30 grados en puntos del sureste peninsular y del sur de Andalucía; en amplias zonas del norte y de Castilla y León apenas se llegará a 18 o 20 grados con un "ambiente de pleno otoño", según del Campo.

Será una jornada muy lluviosa en el Cantábrico, con tormentas localmente fuertes, y en zonas de Cataluña y de Baleares aunque con tendencia a remitir por la tarde. En puntos del Pirineo y de la cordillera cantábrica se podrán ver los primeros copos de nieve del otoño en cotas por encima de unos 1.600 a 2.000 metros de altitud.

El martes volverá a ser un "día fresco para la época", con temperaturas entre 5 grados y 10 grados por debajo de la normal en zonas de la mitad norte y con alguna helada en áreas de montaña y en puntos del interior como en Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila, con amaneceres de 5 grados o algo menos.

Por la tarde, en el norte y amplias zonas de Castilla y León las máximas estarán por debajo de 20 grados, mientras que en el bajo Guadalquivir se superarán los 30-32 grados.

Continuarán las lluvias en el Cantábrico y en Los Pirineos y también podrán producirse chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares; el viento soplará del norte con fuerza en la mitad norte peninsular incrementando la sensación de día desapacible.

El miércoles descenderán las temperaturas nocturnas, con valores por debajo de los 5 grados en el centro y norte peninsular: León alcanzará mínimas de hasta 2 grados, mientras que Soria rondará 1 grado, rozando prácticamente la helada. Durante el día, los valores no variarán demasiado y se mantendrán todavía frescos para la época.

Con respecto a las lluvias, en la mitad norte serán en general escasas, mientras que en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña y Baleares, persistirán los chubascos, incluso podrán ser localmente fuertes.

A partir del jueves, la "tendencia más probable apunta hacia un progresivo ascenso de las temperaturas de cara al fin de semana", con valores diurnos altos para la época que dejarían hasta 30 grados en el nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur de la península, incluso por encima de 32-34 grados en el Guadalquivir.

Las precipitaciones serían escasas aunque podrían darse de forma débil en puntos del área mediterránea peninsular y en Baleares, además de en Galicia, por la llegada a esta comunidad de un frente frío.