La borrasca Ingrid azota España: once rescatados, varios niños, tras quedar atrapados con sus coches por la nieve en Huéscar, Granada
Nivel máximo de aviso en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco por fenómenos costeros
La borrasca Ingrid provoca las situaciones marítimas más adversas de todo el invierno: zonas más afectadas en España
Los efectos de la borrasca Ingrid continúan notándose este domingo, con un mapa de avisos que coloca en nivel rojo -el máximo- a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 10 metros.
En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en el litoral cántabro, en el de Guipúzcoa y el de Vizcaya se prevé mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora.
La Aemet recuerda en sus redes que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas.
La nieve, protagonista de la jornada
La protagonista de la jornada del temporal es la nieve. El pirineo oscense aparece en naranja, con una acumulación en 24 horas de 20 centímetros y una cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros.
Por nieve también están aviso, pero en amarillo, zonas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra.
Por ejemplo, en la Ibérica de Burgos y en el sistema central de Segovia el acumulado se prevé de 5 centímetros por encima de 1.100-1.200 metros, al igual que en la serranía de Cuenca, el Pirineo de Girona o en el de Navarra, aunque aquí la cota de nieve está sobre los 700-900 metros, situándose en 900-1.100 metros en las horas centrales.
En el Valle de Arán (Lleida), la acumulación aumentará hasta los 15 centímetros en una cota en torno a 1.000-1.200 metros.
Rescatado un esquiador herido en sierra de Guadarrama (Madrid) tras seis horas de intervención
Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM) han rescatado a un esquiador herido en la zona de Siete Picos, en la Sierra de Guadarrama, tras seis horas de intervención.
El esquiador se había golpeador fuertemente contra una piedra mientras realizaba una bajada fuera de la pista, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil.
Tras recibir el aviso de alerta se puso en marcha un dispositivo de rescate en el que, además del GREIM, han colaborado efectivos de Cruz Roja y personal de la estación del puerto de Navacerrada.
Las labores de rescate han requerido seis horas de intervención, durante las que el esquiador tuvo que ser inmovilizado para proceder a su traslado, ya que se sospechaba que presentaba varias costillas fracturadas.
Nivel máximo de aviso en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco por fenómenos costeros
Los efectos de la borrasca Ingrid continúan notándose este domingo, con un mapa de avisos que coloca en nivel rojo -el máximo- a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 10 metros.
En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en el litoral cántabro, en el de Guipúzcoa y el de Vizcaya se prevé mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora.
La Aemet recuerda en sus redes que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas.
Once rescatados tras quedar atrapados en sus coches por la nieve en Huéscar (Granada)
Once personas, entre ellos tres niños, han sido rescatados por la Guardia Civil en la Sierra de Castril, en el término municipal de Huéscar (Granada), tras quedar atrapados por la nieve durante la noche.
La primera de las intervenciones se produjo en la mañana de este sábado después de que una familia con cuatro integrantes, entre ellos un niño de 11 años, pidiera ayuda al quedar toda la noche sin agua ni comida en su coche atrapados por la nieve cuando se dirigían al refugio Prado del Conde, ha informado este domingo la Guardia Civil en una nota.
Los agentes del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) pudieron desplazarse al municipio en helicóptero y, tras dar pasos limitados por las circunstancias meteorológicas, lograron rescatar a los ocupantes del vehículo, a los que evacuaron en dos traslados en buen estado de salud.
Esta familia dio aviso de que había siete integrantes de otra familia con la que habían quedado en el refugio y cuyo paradero desconocían.
Fue entonces cuando se reactivó el dispositivo de rescate que, dadas las circunstancias, obligó a los agentes a moverse a pie por la nieve durante tres kilómetros hasta localizar otros dos vehículos con siete personas, entre ellas dos menores de 12 y 15 años y un adulto de 60 con problemas físicos.