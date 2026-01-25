La nieve, protagonista de la jornada

Elena González 25 ENE 2026 - 10:14h.

Nivel máximo de aviso en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco por fenómenos costeros

La borrasca Ingrid provoca las situaciones marítimas más adversas de todo el invierno: zonas más afectadas en España

Los efectos de la borrasca Ingrid continúan notándose este domingo, con un mapa de avisos que coloca en nivel rojo -el máximo- a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 10 metros.

En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en el litoral cántabro, en el de Guipúzcoa y el de Vizcaya se prevé mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora.

La Aemet recuerda en sus redes que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas.