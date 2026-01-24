La Aemet ha activado el aviso rojo por olas de 10 metros en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por la borrasca Ingrid

La última hora de la borrasca Ingrid en España

La borrasca Ingrid hará que este fin de semana el viento siga rugiendo con mucha fuerza en la mayor parte de España. Durante la tarde de este sábado 24 de enero, se activan los avisos rojos en Galicia por fuertes rachas de viento y fenómenos marítimos.

Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por temporal marítimo muy adverso en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco para este domingo.

Aemet activa avisos rojo por olas de 10 metros en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco

Las costas del noroeste peninsular y del Cantábrico afrontarán este domingo 25 de enero una de las situaciones marítimas más adversas del invierno. Aemet prevé que se produzcan olas capaces de superar los 10 metros de altura, impulsadas por un fuerte mar de fondo y vientos muy intensos.

Con mañana domingo, será el cuarto día consecutivo que el litoral gallego presenta avisos en rojo por fuerte oleaje y rachas de viento fruto de la presencia de la borrasca 'Ingrid' en la Península Ibérica.

Desde el organismo estatal advierten que será "muy peligroso" acercarse a la primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños significativos en paseos marítimos, espigones, puertos y zonas próximas, además de arrastrar objetos y personas con facilidad.

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero

En las próximas horas la Península y Baleares seguirán bajo la presencia de la borrasca Ingrid aunque ésta se irá alejando dejando el paso a una masa más cálida de origen atlántico. Esta transición seguirá dejando un escenario de cielos cubiertos en gran parte del país, nieve y fuertes rachas de viento con avisos en nivel rojo que ocasionarán olas de hasta 10 metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

De igual forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, con previsiones de olas desde los 2 a los 5 metros de altura y rachas de viento entre los 50-70 km/h.

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100-1.500 m. Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur, con acumulaciones significativas en Pirineos y sierras del sudeste.

Por otro lado, se prevén cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en los litorales del Cantábrico, así como en el área del Estrecho y en las sierras Béticas. De forma menos notable, también se esperan precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. En Baleares, se pronostican chubascos localmente fuertes con posibilidad de tormenta y granizo aislado.

Se espera que suban las temperaturas

Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con menos heladas que solo podrían darse en Castilla y León y Aragón. De igual forma, se prevén máximas cercanas a los 20°C en el sureste, con Murcia, Alicante y Valencia en torno a los 18-19 °C y Málaga rondando los 17°C.

En Andalucía, Sevilla y Huelva se moverán alrededor de los 17°C, y Cádiz en torno a los 16°C. En el tercio norte, las máximas no superarán los 10ºC en provincias como Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria. En Canarias, el ambiente será claramente más templado, con 21°C en Las Palmas de Gran Canaria y 22°C en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del oeste moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, especialmente en el Cantábrico, el área del Estrecho y las costas del sureste y este peninsular. En Canarias predominará el alisio de intensidad moderada, con régimen estable y cielos poco nubosos o despejados.