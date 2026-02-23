La ciudad de Nueva York ha quedado cubierta por una gran capa de nieve que deja impresionantes imágenes en Central Park o Times Square

Alerta máxima en EEUU por una potente borrasca: 56 millones de personas están en alerta y Nueva York declara el toque de queda

En Estados Unidos, la tormenta de nieve y de viento que azota la costa noreste del país va camino ya de convertirse en una de las mayores de la historia. En Nueva York, en concreto, el espesor acumulado llega a los 40 centímetros. La ciudad está en estado de emergencia, se ha suspendido el tráfico en muchas partes, se han cerrado colegios y se han habilitado refugios por todo Nueva York para las personas sin hogar.

A la tormenta se ha sumado una fuerte ventisca que está provocando la caída de árboles que pueden ser potencialmente peligrosos. Por eso hoy las autoridades han ordenado el cierre de las escuelas, se han cerrado también los edificios gubernamentales, se han cancelado ferrocarriles, trenes y el metro funciona de manera interrumpida.

Una manta de nieve ralentiza las prisas en Central Park o en Times Square. Las calles son pistas de esquí en Nueva York y con nieve hasta la cintura. Cualquier pendiente es un hervidero de trineos y alegría infantil. La ciudad se reinventa y trae de cabeza a gobernadores y alcaldes de la costa noroeste de Estados Unidos.

Algunas de las consecuencias de la nevada

No han dejado de poner advertencias y alertas: "No salgan de casa y menos desnudos, no acudan a los colegios, están cerrados. Si consiguen encontrar su coche, no conduzcan. La visibilidad es casi nula. Dejen trabajar a los equipos quitanieves a mano o con cualquier tipo de máquina para abrir caminos en las aceras, en las calles, en las carreteras y en las pistas de los aeropuertos". Se han cancelado más de 6.000 vuelos y 15.000 han salido con retraso. La ventisca de nieve va remitiendo, no así las temperaturas que se mantienen bajo cero.