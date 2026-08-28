Este viernes comienzan a subir las temperaturas máximas en Galicia, Asturias y León, pero bajan de forma notable en el tercio este peninsular

Se espera algún chubasco en Galicia, Asturias y León y tormentas que podrán venir acompañadas de aparato eléctrico y granizo en Cataluña y Baleares

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Arranca un fin de semana marcado por un tiempo más estable tras el paso de la borrasca británica que ha dejado importantes tormentas, sobre todo en Galicia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas subirán en Galicia, Asturias y León, pero descenderán de forma notable en el tercio este peninsular.

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Persiste alguna tormenta, pero comienzan a subir las temperaturas

Poco a poco el temporal parece alejarse, dejando para la jornada del viernes cielos cubiertos en puntos del noroeste y del Cantábrico, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Galicia, Asturias y León. Por la tarde, las tormentas podrán activarse en el litoral de Cataluña y en el archipiélago Balear, unas tormentas que además de traer aparato eléctrico, podrían implicar granizo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en la mitad occidental de la Península, de forma localmente notable en el extremo noroeste, y bajarán en Baleares y en el tercio este peninsular, explica la Aemet. Las noches tropicales continúan en los litorales mediterráneos y el bajo Ebro, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.

Podrán darse intervalos fuertes de viento en puntos de costa de Galicia y Asturias y la isla de Menorca mantiene el aviso naranja por rissagas, donde la oscilación del nivel del mar alcanzará 1,2 metros. En Canarias, el alisio soplará con fuerza dejando rachas de viento muy fuertes.

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El sábado subirán las temperaturas en todo el territorio peninsular, con cielos todavía algo nubosos. No obstante, el domingo será una jornada de calor intenso tanto en Andalucía como en el Valle del Ebro, unas temperaturas más propias del verano.