El paso de una borrasca británica deja este jueves cielos nubosos, precipitaciones y tormentas, especialmente en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura

Durante el fin de semana se esperan días más estables, con cielos nubosos y chubascos débiles en Galicia y un ascenso generalizado de las temperaturas durante la jornada del sábado

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La llegada de una borrasca británica deja durante la jornada del jueves chubascos fuertes en el noroeste peninsular con acumulados significativos en el sudoeste de Galicia, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para este fin de semana, se esperan jornadas más estables con algún chubasco y un descenso notable de las temperaturas máximas en el sudeste peninsular, donde los termómetros marcarán hasta 6 grados menos.

Un jueves marcado por las tormentas y la bajada de las temperaturas

La entrada de un nuevo frente a la península, deja este jueves cielos nubosos, precipitaciones y tormentas, especialmente en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, explica la Aemet. Galicia mantiene activa una jornada más la alerta amarilla por lluvias y tormentas, afectando principalmente a A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Mientras en zonas del Mediterráneo persisten las altas temperaturas, en puntos del interior peninsular notarán un descenso notable de las máximas, donde los termómetros marcarán valores de hasta 6 grados menos.

Por temperaturas máximas se mantienen en aviso amarillo Andalucía, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste, e incluso los 38 en el valle del Almanzora y Los Vélez en Almería.

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Se darán fuertes rachas de viento en zonas de montaña de la mitad norte, y no se descartan en puntos de Castilla y León, según la Aemet. Cantabria se mantiene en alerta amarilla por viento, un aviso que afecta principalmente al centro y al valle de Villaverde en esta provincia.

La isla de Menorca en Baleares se encuentra en aviso naranja (peligro importante) por rissagas, donde la oscilación del nivel del mar es de 1.5 metros, explica la Aemet.

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Este fin de semana, temperaturas más propias del verano

Durante el fin de semana se esperan días más estables, con cielos nubosos y chubascos débiles en Galicia que podrían extenderse por el Cantábrico y Castilla y León. El viernes, se esperan algunos chubascos también en zonas de Cataluña y Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, en el tercio este peninsular y de forma notable en el sudeste, mientras que subirán en la mitad occidental de la Península. Durante la jornada del sábado esta subida de las temperaturas se dará de forma generalizada.

Para el domingo se prevé una jornada estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos despejados. La Aemet espera la entrada de un nuevo frente por el noroeste peninsular que podría dejar precipitaciones moderadas en Galicia, el Cantábrico y el norte de Castilla y León.