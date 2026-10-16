Las condiciones meteorológicas darán paso a un cambio de tiempo debido a la llegada de aire frío en altura, la formación de dos DANAs y el paso de un nuevo frente

Durante el fin de semana, se espera una bajada notable de las temperaturas, así como lluvias intensas en zonas del Mediterráneo

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Después de una semana en la que los termómetros han registrado valores de hasta 35 grados, anormalmente altos en esta época del año, durante el fin de semana se espera un cambio radical de tiempo con un notable descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias que podrían ser fuertes en Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares, informa Meteored.

La llegada de un frente que avanzará de oeste a este por Galicia y la Cornisa Cantábrica, dejará durante la jornada del viernes cielos nubosos y lluvias débiles o moderadas que podrían extenderse a otras zonas de la mitad norte peninsular.

Llega el frío, el viento y la lluvia

Las temperaturas descenderán notablemente en el centro y noroeste peninsular, mientras que en las islas apenas variarán y en el sur, persistirá el ambiente veraniego. En cuanto al viento, predominará el levante, con tramontana moderada en el Ampurdán, cierzo en el valle del Ebro y alisios en Canarias.

Este sábado, las condiciones meteorológicas darán paso a un cambio significativo del tiempo debido a la llegada de aire frío en altura, la formación de dos DANAs a partir de una vaguada y el paso de un nuevo frente por el tercio norte peninsular, explica Meterored.

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Se esperan precipitaciones en buena parte de la Península, persistentes durante la mañana en las regiones cantábricas y con posibilidad de chubascos fuertes y tormentosos por la tarde en las comunidades mediterráneas, Baleares y algunas zonas montañosas del centro. En el norte de Canarias predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles. Además, las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Canarias.

Este domingo se intensificará la inestabilidad atmosférica, especialmente en la vertiente mediterránea. Meteored habla además de nevadas en las zonas más altas de las cordilleras, especialmente en las cumbres pirenaicas, y posibles lluvias moderadas en Canarias. Las temperaturas continuarán descendiendo en la Península y ambos archipiélagos, con heladas en las zonas de alta montaña.