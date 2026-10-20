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Javier, piloto del único helicóptero capaz de volar por la noche para los rescates de la DANA: "Había mucha gente con el agua al cuello"

Javier, piloto del único helicóptero capaz de volar por la noche para los rescates de la DANA: "Había mucha gente con el agua al cuello"
Javier cuenta cómo han sido los rescates por la DANA Adam. Informativos Telecinco
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Los helicópteros han sido una pieza clave para los rescates en Comunidad Valenciana tras las fuertes lluvias. En tan solo seis horas, han salvado a 150 personas. Uno de ellos es el de Salvamento Marítimo, que es el único capaz de volar durante la noche. Los pilotos y rescatistas que van en su interior ya se jugaron la vida durante la anterior DANA que causó un gran número de víctimas.

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"Llamaron a las 06:00 horas de la mañana, repostamos combustible para estar más tiempo en la zona y rescatar más gente", explica Javier Lozano, piloto Avincis en Helimer 202. Ellos estuvieron trabajando hasta las 08:00 horas, que es cuando amaneció en Oliva.

"Había mucha gente con el agua al cuello", recuerda Javier

En el helicóptero de Salvamento Marítimo va solo un equipo de cuatro personas: Javier, comandante del helicóptero; Juan Carlos, su segundo. y Raul y Luis, rescatador y gruista. Ellos viven situaciones al límite donde tienen que usar las altitudes y longitudes para hacer los rescates.

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"Había mucha gente con el agua al cuello. Nos avisaban desde los tejados con luces y linternas", recuerda Javier. Pero las luces no son suficientes para ubicarlos y tienen que tirar de las referencias de tierra. "Todas esas referencias de tierra nosotros las traducimos en el centro de coordinación en latitudes y longitudes para darle una cifra numérica al helicóptero", destaca el piloto.

"Hemos bajado la cesta y ha subido la madre con el bebé durmiendo", cuenta sobre uno de los rescates

Sorteando cabreado, árboles y zonas montañosas, este equipo ha llegado a salvar a una niña de cinco años, una mujer mayor y un bebé. "Hemos bajado la cesta y ha subido la madre con el bebé durmiendo. Ha estado todo el vuelo durmiendo. En total, 10 personas y un perrete", relata.

Javier y Raúl ya estuvieron en la anterior DANA. Para ellos, estos rescates forman parte de sus vidas: "Está en nuestro ADN, para que otros vivan. Es así".

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