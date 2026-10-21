Los expertos advierten de la llegada de la borrasca Austen, creada a través de un "chorro polar", que marcará la inestabilidad en la Península y Baleares

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El paso de un frente y la influencia de una DANA podrían dejar lluvias este miércoles en puntos de Cataluña y Canarias, en una jornada con avisos por olas en Cantabria Cataluña y País Vasco, así como por viento en la comunidad catalana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sin embargo, el cambio más brusco se producirá en las próximas horas debido a la llegada de la borrasca Austen, apodada por el servicio meteorológico británico (Met Office), que se está originando en el Atlántico y que se prevé que provoque un importante cambio de tiempo en Europa.

Según han indicado los expertos, será el jueves y el viernes cuando este cambio brusco del tiempo se notará en gran parte de Europa. La influencia de un chorro polar, una corriente de aire frío, hará que esta borrasca afecta a países como Reino Unido, Francia,, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania. La formación de esta borrasca también provocará cambios en España.

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¿Cómo afectará este chorro polar a España?

En concreto, la zona más afectada en España será el norte peninsular. Este jueves 22 de octubre, el chorro polar comenzará a reforzarse y podrá provocar fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora en zonas del norte del territorio peninsular como Galicia o Cantabria, destacan desde Meteored.

Además, en las próximas horas también se activarán avisos por olas en el litoral cántabro y las costas de Girona, Tarragona, Guipúzcoa y Vizcaya. Además, Tarragona tendrá un aviso por viento y Fuerteventura y Tenerife por lluvia.

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Por su parte, la AEMET ha indicado que la jornada de este próximo jueves 22 de octubre quedará marcada por el paso de un frente que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se desplazarán de oeste a este en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos.

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Asimismo, el frente dejará intervalos nubosos en otras regiones de la mitad norte peninsular y del norte de Baleares. También es probable que se registren chubascos ocasionales a primeras y últimas horas en el nordeste de Cataluña, sin descartarlos en el norte del archipiélago. En el resto de la Península y de Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados. A su vez, podrían registrarse nevadas en las montañas del norte peninsular a una cota de 1.600 a 1.800 metros.

En lo que respecta a Canarias, la predicción recoge que el tiempo en el archipiélago será más inestable bajo la influencia de una DANA. Predominarán los cielos nubosos en las islas orientales y los intervalos nubosos en las occidentales, que dejarán chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes. Asimismo, entrará calima ligera en altura en el archipiélago. Por otra parte, habrá bancos de niebla matinales dispersos en las montañas del norte peninsular.

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El cambio en las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas subirán en Huelva y el Ampurdán y bajarán en las montañas del norte peninsular y en las islas Canarias más orientales. Por su parte, las mínimas subirán en las islas Canarias más orientales y en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que predominarán las bajadas en el resto de la Península. En el resto del territorio habrá pocos cambios térmicos y en las montañas del norte se registrarán heladas débiles.

Por último, el organismo estatal ha señalado que mañana soplará viento del oeste y noroeste en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago, los litorales y el nordeste peninsular y flojo en el resto, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la costa cantábrica, el Ampurdán y el bajo Ebro. En Canarias soplará viento moderado del este y nordeste.