Cambio brusco del tiempo en la zona del Mediterráneo y Baleares: 48 horas de lluvias y frío

El tiempo cambia de forma brusca a partir de esta tarde y durante 48 horas en la zona del Mediterráneo y Baleares.

Un temporal de lluvias torrenciales y viento sacude al Mediterráneo: Cataluña y Baleares en alerta por inundación

Compartir







El tiempo cambia de forma brusca a partir de esta tarde y durante 48 horas en la zona del Mediterráneo y Baleares. Las lluvias, el fresco serán recurrentes provocando temporales. Pero que nadie se confunda. Pasadas 48 horas, volverá el calor.

El temporal que ya ha llegado a Baleares a lo largo de este miércoles ha dejado, por el momento, una intensa actividad eléctrica, casi 50 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvias en algunos municipios y rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora (km/h).

PUEDE INTERESARTE Cambios en el tiempo esta semana: la Aemet anuncia un descenso térmico de hasta 10 ºC

La actividad eléctrica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha producido principalmente a partir de las 13.00 horas. Procedente de la Península, la tormenta ha entrado por la Serra de Tramuntana y ha afectado a buena parte de Mallorca y, en menor medida, en el noroeste de Menorca. Estas tormentas "muy fuertes", además de las precipitaciones de hasta 50 l/m2 en una hora, pueden ir acompañadas de fuerte viento e incluso de granizo.

También se han producido lluvias torrenciales en varios municipios mallorquines. Pasadas las 16.00 horas, los registros más elevados eran los de Llucmajor (47 l/m2), Santa Maria (34 l/m2) y el aeropuerto de Palma (30 l/m2).

En Petra, el Port de Sóller, el aeropuerto de Son Bonet, Portopi y la Universitat de les Illes Balears (UIB) se han registrado entre 29 l/m2 y 22 l/m2.

Las rachas de viento, según los datos provisionales de la Aemet, han alcanzado los 109 km/h en Capdepera y los 94 km/h en la UIB. Los registros del Port de Sóller (73 km/h), Santa Maria (69 km/h), Llucmajor (68 km/h), Petra (65 km/h) y el aeropuerto de Palma (65 km/h) también han sido destacados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha activado la alerta naranja ante la previsión de que se produzcan fuertes lluvias y tormentas este miércoles en Baleares.

Elevan a naranja el aviso por fuertes lluvias en Almería, amarillo en Granada y Jaén

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha activado para la jornada de este miércoles, 9 de septiembre, el aviso naranja por lluvias y tormentas en la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería, y además del amarillo por este mismo fenómeno en toda la provincia. Asimismo, las precipitaciones también traspasaran a las provincias de Granada y Jaén donde estará activado la alerta amarilla; mientras que Málaga contará con el aviso por calor con máximas de hasta 37ºC.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según indica la Aemet en su página oficial, el aviso naranja por lluvias y tormentas con el que contará Almería se activará en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería a partir de las 16,00 horas hasta las 2,00 horas de la madrugada, con una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Siguiendo en la provincia de Almería, las áreas de Nacimiento y Campo de Tabernas y el Levante almeriense activarán el nivel amarillo por fuertes precipitaciones entre las 16,00 horas y la medianoche, donde se espera una precipitación acumulada de 20 l/m2, acompañado de granizo y fuertes rachas de viento. Asimismo, la Aemet ha indicado que la zona del Poniente y Almería capital activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 22,00 horas y permanecerá vigente hasta el término de la jornada.

Por otro lado, varias zonas de la provincia de Jaén tendrán vigente el aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas, concretamente en los puntos de Cazorla y Segura, Morena y Condado, Capital y Montes de Jaén y el Valle del Guadalquivir, entre las 16,00 horas de la tarde y ya entrada la madrugada, con una acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado.

Respecto a Granada, las precipitaciones también harán acto de presencia durante este miércoles llegando a activar el nivel amarillo en la comarca granadina de Guadix y Baza desde las 16,00 horas hasta la medianoche, donde se podrá alcanzar una acumulación de 20 litros por metro cuadrado, además de contar con la presencia de granizo y fuertes vientos.

Málaga, la otra cara del tiempo: alertas por calor

A pesar de la presencia de lluvias en varios puntos de Andalucía, cabe destacar que Málaga permanecerá bajo aviso amarillo por calor, debido a que la comarca malagueña de la Axarquía contará cn 37ºC de temperatura máxima --refiriéndose al interior de la zona-- entre las 13,00 horas de este miércoles hasta las 21,00 horas.