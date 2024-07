La contaminación por el vertido en las playas del Saler, Arbre del Gos y Garrofera afecta a la arena, no al agua

Según informa el organismo, debido a la baja densidad de la sustancia contaminante y su dispersión , no se han llevado a cabo operaciones de limpieza en el mar. Las barreras y los sistemas de absorción no serían eficaces en este caso, según han indicado. Además, ya se han tomado muestras de la sustancia contaminante para su análisis en laboratorio. De momento, exploran varias líneas de investigación para determinar el origen del vertido, que ha obligado al cierre de la playa de El Saler y el cierre parcial de la playa Arbre del Gos y Garrofera.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha asegurado que el vertido de hidrocarburos que afecta a tres playas del sur de Valencia no procede de ningún barco de la zona de fondeo del puerto, situada frente a esas playas. La APV informó que, tras conocerse la presencia del vertido, se puso a disposición de la Capitanía Marítima por si necesitaba barreras anticontaminación, pero aclaró que no tiene competencias sobre costas ni playas, por lo que no ha iniciado actuaciones directas, aunque sí ha garantizado que el vertido no procede de la zona de fondeo.