Nuria Montes pide perdón a las familias de los fallecidos por la DANA tras pedirles "esperar en sus domicilios" e incendiar las críticas por "falta de empatía"

"Aquí no se van a entregar cuerpos a familias. No se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada de juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios ", ha indicado Montes, cuyo discurso ha despertado un torrente de reacciones. Posteriormente, pasadas varias horas, la consellera ha pedido perdón por la falta de empatía y de sensibilidad de las palabras que ha pronunciado.

"Os quiero pedir perdón a todos si me he manifestado de una manera que no era mi intención hacerlo así", ha afirmado en un mensaje en vídeo remitido esta tarde. "Lamento muchísimo que mis palabras hayan estado faltas de esa empatía, de esa falta de sensibilidad que todos buscamos en estos duros momentos que estamos viviendo. Por ese motivo solo puedo reiterar de nuevo mi perdón a todos vosotros", ha precisado. La consellera ha asegurado que comparte la "incertidumbre que todos estamos pasando" durante estos momentos y también es "sufridora del dolor que tenemos todos los que hemos podido perder a un familiar, a un amigo en esta tragedia".