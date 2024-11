Los colegios de Valencia reanudarán las clases este martes si no hay alertas o problemas de movilidad

Los colegios de la ciudad de Valencia reanudarán las clases "previsiblemente" este martes , tras la suspensión de la actividad educativa de este lunes, a excepción de los de las tres pedanías de este término municipal afectadas por la DANA, las de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo , siempre que no se activen alertas meteorológicas o que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) notifique "alguna restricción seria o significativa" en materia de movilidad .

Todo ello, ha apuntado, con el objetivo de que este martes los alumnos de la ciudad puedan acudir a los centros educativos, aunque ha admitido que habrá profesorado que no podrá acudir a su puesto porque "no todo" el personal docente de València reside en la propia ciudad.

No obstante, ha incidido en que realizar esta "evaluación" de la situación de la ciudad era "importante" para que el Ayuntamiento pudiera saber que, "al menos", el servicio se va a prestar "con normalidad" y que no se produzcan "situaciones extraordinarias que puedan existir de centros donde gran parte o un porcentaje demasiado elevado de la plantilla venga de otras poblaciones y no pudiera incorporarse".