El PSOE arrebata la alcaldía al PP en Requena en plena catástrofe por la DANA

La moción de censura presentada por el PSPV-PSOE y el Partido de Requena y Aldeas (PRyA) contra la actual alcaldesa, Rocío Cortés (PP), también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha prosperado con los votos a favor de ambas formaciones, de forma que el socialista Mario Sánchez ha recuperado este martes la alcaldía de la localidad.

Los socialistas y el PRyA anunciaron la presentación de la moción de censura el pasado octubre y la justificaron ante la "absoluta falta de capacidad e interés para gobernar" del PP, al tiempo que denunciaron que el consistorio se encuentra "completamente paralizado", con una "total falta de iniciativa para reclamar inversiones y realizar obras", en una "situación límite".

Ante este escenario, el PSPV y PRyA suscribieron un acuerdo para desalojar al PP de la alcaldía y conformar un ejecutivo de coalición con el fin de "mejorar la situación de Requena y sus aldeas" y "recuperar la ilusión de la ciudadanía". El pacto nace con la voluntad de perdurar el resto del mandato, hasta junio de 2027.

Entre los ejes principales del acuerdo de gobierno está el impulso al sector vitivinícola, el fomento del empleo, la atracción de nuevas empresas, el apoyo al comercio local, unos servicios públicos "de calidad", la apuesta por la educación, cultura, deporte y juventud, la atención a las necesidades sociales y una serie de inversiones.

En cuanto al reparto de competencias, el pacto prevé concejalías para los ocho ediles del PSPV, con Mario Sánchez como alcalde, y otras tres concejalías para el PRyA, con Joaquín González como primer teniente de alcalde.

"Si estamos aquí hoy, es porque la fecha de esta moción de censura quedó fijada por ley"

Durante el debate en el pleno celebrado este martes, el portavoz del PSPV en el consistorio y candidato a alcalde, Mario Sánchez, ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de la DANA y, al respecto, ha subrayado: "La labor de todos los que nos dedicamos a lo público debe ser trabajar para volver a la normalidad lo antes posible y para que no se vuelvan a producir sucesos como los vividos recientemente".

"No somos ajenos a la realidad y al sentido popular. Sabemos que no es momento de debates superfluos y, si estamos aquí hoy, es porque la fecha de esta moción de censura quedó fijada por ley cuando la presentamos hace dos semanas. Es una fecha que no se puede retrasar y la ley tampoco permite presentar más adelante otra moción de censura", ha argumentado.

El PP dice que la moción es un despropósito

Por su parte, la hasta ahora alcaldesa, Rocío Cortés (PP), que con esta moción pierde también la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha cuestionado la celebración de este pleno municipal en plena catástrofe provocada por la DANA: "No es necesario, el Gobierno a esta misma hora está declarando la zona catastrófica y tenemos que ayudar a nuestros municipios vecinos".

Así, se ha preguntado si "alguien entiende una moción de censura hoy" y ha considerado este pleno un acto de "auténtico despropósito" viendo "cómo está todo" y "en medio de esta situación" provocada por la DANA. "De verdad, es que no lo entiendo. En serio... ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Somos conscientes de lo que ha pasado?", ha reflexionado.

Al margen de ello, Cortés ha admitido que su equipo "seguro que ha cometido errores" durante el presente mandato, pero ha reivindicado que sus concejales se han "dejado la piel en cada instante". "Y eso Requena tiene que saberlo", ha recalcado, al tiempo que se ha mostrado "muy orgullosa" de haber sido alcaldesa: "Espero haber estado a la altura y agradezco a todos el apoyo recibido, sobre todo en estos días".

Además, ha rechazado que durante este año de mandato su gobierno "no haya trabajado" y, en este punto, se ha dirigido a los partidos que han presentado la moción de censura: "Sabéis que eso no es verdad, pero ni siquiera os pido que penséis en eso. Os pido por Requena. Habéis visto la capacidad de gestión de esta catástrofe, nos la han reconocido todos los organismos (...) Claro que no era el momento, esto no son partidos ni son colores".

En esta línea, desde el PP, el concejal Alberto García ha defendido que Requena "no merece una moción de censura, pero hoy menos aún", ha considerado "completamente insensato" que el Ayuntamiento debata ahora esta iniciativa y ha acusado al PSPV y al PRyA de "no actuar con responsabilidad". "Si en el momento de presentarla carecía de significado, hoy más que nunca no debería estar sobre la mesa, más aún cuando se tiene en cuenta que no existen motivos reales para hacerla, ni hoy ni nunca", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que no resulta "oportuno" que en "tan solo un año y cuatro meses se tenga que plantear un nuevo gobierno" cuando "los grandes proyectos" que tiene en marcha el ejecutivo local "acaban de comenzar" y "menos aún cuando los proponentes de la moción son personas que han estado gobernando durante ocho años disminuyendo la confianza de los requenenses".

García ha asegurado que Requena "está hoy perpleja" porque "no entiende, en medio de esta situación de total emergencia, cómo se está cambiando un gobierno que estaba funcionando y que en esta crisis ha demostrado su valía". "Si PSOE y Requena y Aldeas pensaran en Requena y no en sus intereses, estamos seguros de que hoy no estaríamos en este pleno", ha afirmado. "Es una completa falta de respeto. La moción de censura no está justificada y llega en el peor momento", ha agregado.

Desde el Partido de Requena y Aldeas (PRyA), Joaquín González ha sostenido que, "por ley", este pleno "no se puede retrasar", a la vez que ha mostrado "empatía y respeto" a los afectados por la DANA. "Ya habrá tiempo para hacer un debate político sobre lo que hoy aquí se vota cuando esta crisis haya pasado. Ahora es momento de centrarnos en resolver los problemas creados por la DANA, tanto en Requena como en el resto de municipios de la provincia de Valencia", ha expuesto.

Además, ha defendido que su formación es "libre" y no está "al servicio de ningún partido político nacional, como así lo hemos demostrado", y ha rechazado "utilizar la catástrofe como argumento". "Nuestro único objetivo es el bienestar de Requena y sus 25 aldeas", ha reivindicado.

González ha justificado la moción de censura en la necesidad de cumplir el programa electoral, "algo que no podemos hacer desde la oposición, a la que se nos envió de manera unilateral por el PP y por su alcaldesa", además de para "garantizar la estabilidad y gobernabilidad del Ayuntamiento, algo que ahora no sucede con un gobierno en minoría y con un partido que perdió las elecciones y es segunda fuerza política", en referencia al PP. "La gobernabilidad es imposible con 7 de 21 concejales", ha alegado.

Desde Vox, Ezequiel Tena ha rechazado "justificar lo que no es justificable", como a su juicio es esta moción, y ha avanzado el voto en contra de su grupo a esta iniciativa.

El nuevo alcalde, "optimista"

Tras las votaciones, y una vez proclamado alcalde con los votos del PSPV y PRyA, el socialista Mario Sánchez, que recupera la vara de mando que ya ostentó entre 2015 y 2023, ha prometido que desde el nuevo equipo no van a "perder el tiempo" para desarrollar el "mucho trabajo que tenemos pendiente" tras la DANA.

El nuevo primer edil, que recupera la alcaldía, se ha mostrado convencido de que el "nuevo tiempo de gobierno" va a "estar a la altura", para lo que ha apostado por "trabajar juntos por el bien de Requena y sus aldeas". "Asumimos de nuevo esta responsabilidad con ilusión y optimismo. Tenemos el mejor futuro por delante", ha añadido.

