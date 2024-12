Las alertas de la DANA fallaron, pero no lo hicieron los consejos de una madre. El decano de ingenieros de Valencia, Javier Machí, ha reconocido a Informativos Telecinco que consiguió salvar su casa gracias a las advertencias de su madre y a la experiencia de la riada del 87: "Cuando me hice la casa, puse la cota de la casa a la cota de la riada del 87. Eso me ha librado de que entrase el agua".