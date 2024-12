El Ayuntamiento de València ha apuntado que espera que el Gobierno financie esas cantidades hasta "el cien por cien , que no ponga trabas y que no lo compute al endeudamiento de los ayuntamientos".

El socialista ha reprochado que "el nivel de indolencia es muy grande" y ha acusado al Ayuntamiento de València y la Generalitat de "intentar hacer ver como si no fueran Estado y no tuvieran responsabilidades" , aunque ha subrayado que "sí tienen".

"Ahora, además, se intentan desviar las responsabilidades incluso en materia presupuestaria a otras administraciones", ha criticado, al tiempo que ha agregado que el Ayuntamiento de València "tiene 1.200 millones de presupuesto y es el más saneado de España, por lo que tiene la capacidad de hacer los contratos de emergencia que quiera". "No los hace porque no quiere; y no invierte porque no quiere; y no destina recursos a los afectados porque no quiere", ha aseverado.