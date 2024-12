La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé , ha defendido que desde que tuvo lugar la DANA del pasado 29 de octubre su "única obsesión" es "trabajar para que la gente que sufre vea la luz al final del túnel ". "Quienes no estén trabajando en el barro que toca, sino en el malo, es problema de ellos y tendrán que explicarlo. Yo sé dónde estaba, donde estoy y donde estaré", ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en que "se cumplen dos meses de la tragedia más grave que ha sufrido la provincia". "A mí cada ciudadano que sufre en mi provincia, en Valencia, me duele en el alma ", ha expresado.

Bernabé ha afirmado que desde ese momento su "única obsesión" es "trabajar para que toda esa gente que está sufriendo no lo haga más y vea la luz al final del túnel ". "Quienes quieran estar en el barrio, no en el que yo piso cada día, es cosa de ellos", ha subrayado.

En esta línea, ha criticado a "los que salen un rato a hablar delante de una cámara para jugar a la política que no le interesa a nadie, que no soluciona problemas" y ha hecho hincapié en que "quienes no estén trabajando en el barro que toca, sino en el malo, es problema de ellos y tendrán que explicarlo". Igualmente, ha aseverado que ella sabe "dónde estaba, donde está y donde estará".