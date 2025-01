Alba Rodríguez se sentía tan desbordada por ver a Gerard Arias diciéndole a Claudia que le gustaba que le pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación, a la que el bombero decidió acudir tras muchas dudas. En su encuentro frente al fuego, la examiga de Aída Vila le dijo a su novio que se había dado cuenta de que estaba enamorada de él y que no necesitaba seguir sufriendo para comprobarlo, pero él se mostró decepcionado con ella por no haber confiado en él y no haberle permitido vivir la experiencia al completo.