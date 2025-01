Eros y Érika se besan tras un sensual masaje durante la fiesta y acaban durmiendo en su habitación

Bayan reacciona al saltar la alarma de la tentación en 'Villa Playa': "Siento que puede ser Eros"

Inédito | Eros hace su mayor confesión sobre Bayan: "Me lo paso mejor con Érika que con ella"

Eros, que cada vez estaba más cerca de Érika, con la que conectaba desde un primer momento, tanto es así que durante la última fiesta en 'Villa Montaña' este ha caído en la tentación con la soltera, lo que hacía saltar 'La luz de la tentación' en la villa de las chicas.

Eros y Érika tenían un íntimo momento durante la fiesta, en el que ella le daba un masaje de lo más sensual y que propiciaba una conversación de lo más sincera entre ellos.

Él le preguntaba directamente a la tentadora qué es lo que quiere con él, ella le aseguraba que conocerle: "Si me gustas aquí, también me vas a gustar fuera". "Me gustas mucho, o te voy a mentir, pero tampoco me voy a llevar otro chasco como el que me estoy llevando con Bayan, al principio es todo muy bonito, pero me gustaría saber lo que sientes", le decía él y ella afirmaba que "seguiría así muchísimo tiempo".

Bayan, al saltar la alarma de la tentación: "Siento que puede ser Eros"

Estas palabras de Érika terminaban con Eros dándole un beso y esto hacía saltar la alarma en 'Villa playa'. "Por las horas que son siento que puede ser Eros, pero estoy mentalizándome a que me puede fallar y, aunque parece que no me duele, me duele bastante", reaccionaba Bayan ante la alarma.

Eros y Érika, mientras tanto, continuaban dejándose llevar en su villa, ante la atenta mirada del resto de los integrantes de la villa: "Qué fuerte, están comiéndose la boca". Y, estos, ante las ganas de estar juntos preferían irse a la habitación de Eros.

Eros y Érika duermen juntos

Este le dejaba una de sus camisetas para que se metiera a su cama, donde compartían caricias, besos y subía la temperatura entre ellos, aunque no llegaban a más: "Te voy a dejar dormir, te lo juro. Madre mía, me voy a acostar porque es que si no...". Lo que volvía a hacer saltar la alarma en 'Villa playa' cuando todos ya estaban dormidos.