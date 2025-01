"Después de una década en política, me marcho agradecida. Ahora, regreso al Ministerio Fiscal, donde, como siempre, defenderé el interés general y los derechos de los más vulnerables. Con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos", ha expuesto.

En una carta que ha publicado en sus redes sociales, la que fuera consellera de Justicia, Interior y Administración Pública con los gobiernos del Botànic (2015-2023) ha comunicado de esta manera que cierra "una etapa ilusionante que se inició hace casi diez años". Además, ha expuesto que la decisión nace de "la profunda convicción" de que su "compromiso con la sociedad valenciana" será "más útil desde otro ámbito al que también me debo: la justicia".

Dicho esto, en su última etapa como vicepresidenta de la Mesa de Les Corts, ha asegurado que ha procurado "actuar con la mayor dignidad institucional, defendiendo el interés colectivo por encima de cualquier particular". "Siempre me he sentido apoyada por mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, a quienes deseo todos los éxitos para que devuelvan la esperanza a la Comunitat Valenciana", ha agregado.