Carmen tiene 84 años y una artrosis degenerativa desde hace más de dos décadas, por lo que tiene reconocida una minusvalía del 67%. "Yo siempre he vivido en pisos con ascensor porque lo necesito para bajar a la calle. Por mi enfermedad tengo prohibido bajar y subir escaleras", asegura la mujer. Por ese motivo, lleva encerrada en la casa en la que vive con su hija. "Para mí el ascensor es más importante que comer", asegura Carmen entre lágrimas, que sufre una depresión "porque estoy en una cárcel, siempre entre cuatro paredes. Me voy a volver loca de tanto mirar la tele".

Una situación similar sufre Lydia , aunque es mucho más joven, su movilidad es mínima como consecuencia de una fatiga crónica provocada por el Covid persistente . "No puedo andar sola y me puedo mantener en pie unos pocos minutos. Para salir a la calle necesito una silla de ruedas y una persona que la empuje porque no tengo fuerza ni para eso", explica.

Lydia define su cuerpo como "una batería rota que no carga" y bajar del segundo piso en el que vive se ha convertido en un riesgo para ella. "Salir me provoca entrar en brote y el problema es que no se sabe si esos brotes son reversibles o no, por lo que no me puedo arriesgar".