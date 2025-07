Carlos Plá 04 JUL 2025 - 06:00h.

La realización de esta enorme obra sirve a su autor como terapia para superar las secuelas psicológicas que todavía sufre tras la tragedia

Los vecinos de 1.000 edificios siguen sin ascensor ocho meses después de la DANA: "Esto es una pesadilla"

Compartir







ValenciaEl 29 de octubre perdió su casa y casi pierde su vida en una gasolinera de Sedaví donde encontró refugio. "Se escuchaban muchas alarmas, claxon de coches y gritos. Sobre todo recuerdo el sonido de cosas chocando", recuerda.

Este conocido muralista y grafitero prefiere no quiere dar la cara y mantener su anonimato. Como muchos de los afectados sigue sufriendo secuelas psicológicas tras la tragedia. Para ayudarle a superarlo, ha pintado el Guernica de la DANA como terapia. Un inmenso mural en el que plasma el dolor provocado por las inundaciones. "Esta las 20:11 del ES Alert, en el que se ve una luz representando la alarma. Aparece un niño ahogado, mientras un móvil graba el desastre y los fallecidos".

Una tragedia que durante meses ha visto en su paseo diarío entre Sedaví y Albal. "He visto la evolución desde la destrucción absoluta hasta la situación de ahora". En este trayecto, nos encontramos, entre ruinas, otros de sus murales en los que sigue presente el agua y la catástrofe. "Sigo pensando en ello. En los vecinos de mi bloque que han fallecido. Si me hubieran avisado no habría pasado lo que pasé", lamenta.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA pide ampliar la autopsia de la joven embarazada fallecida para poder reconocer como víctima al nonato

Al igual que en sus obras, la DANA también inunda sus sueños, convertidos en pesadillas. "A veces sueño que viene una ola, como una especie de tsunami, y en otro que reformaba la casa y entraban dos palmos de agua".

Unos sueños que se repiten en miles de afectados, que, más de ocho meses después, siguen luchando para superar un drama muy presente.