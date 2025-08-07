Ahogamiento
Hallan el cuerpo sin vida de un bañista en una cala de Torrevieja, Alicante: el hombre está sin identificar
El hombre portaba un bañador y gafas para nadar
AlicanteEl cuerpo sin vida de un hombre, con bañador y gafas para nadar o de buceo, ha sido hallado en una cala de Torrevieja (Alicante), según han informado este fuentes de la Guardia Civil.
Hacia las 18.40 horas de ayer miércoles se recibió un aviso a través del teléfono de emergencias 112 informando del hallazgo de un cuerpo sin vida, han señalado las mismas fuentes.
El hombre se encuentra sin identificar
Los hechos ocurrieron a unos 80 metros de Cala Redonda y el instituto armado no observó indicios de violencia en el cuerpo, que corresponde a un hombre, de momento sin identificar.
La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando los hechos para identificar al fallecido.