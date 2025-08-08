Detenido en València por atracar tres comercios con un cuchillo en menos de 24 horas

Los agentes organizaron un dispositivo de vigilancia que culminó con su detención

La investigación comenzó después de que, entre el 4 y el 5 de agosto, se produjeran tres robos con violencia e intimidación

ValenciaLa Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 33 años acusado de atracar dos estancos y una zapatería en menos de 24 horas, amenazando a los empleados con un cuchillo de cocina. Según fuentes policiales, el arresto se produjo el pasado martes por la tarde en el barrio de Quatre Carreres, cuando los agentes lo sorprendieron caminando por la acera con el arma que presuntamente había utilizado en uno de los asaltos.

Su modus Operandi

La investigación comenzó después de que, entre el 4 y el 5 de agosto, se produjeran tres robos con violencia e intimidación en establecimientos de la capital. El sospechoso siempre seguía el mismo modus operandi: exhibía un cuchillo de grandes dimensiones para exigir el dinero de la caja y, tras apoderarse del botín —dinero en efectivo, tabaco y zapatillas—, huía rápidamente a bordo de un vehículo.

Los hallazgos tras la detención

Tras identificarlo, los agentes organizaron un dispositivo de vigilancia que culminó con su detención. Durante el cacheo, además del cuchillo con mango de madera, encontraron varias prendas y objetos que coincidían con los utilizados durante los atracos, como una gorra, una bandolera y unas zapatillas. El hallazgo del arma hizo sospechar a los policías que el detenido podría dirigirse a cometer otro robo.

El hombre ha pasado a disposición judicial como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación.

