Sus aguas cristalinas, sus pozas naturales y su entorno verde le han valido apodos como “las Maldivas de interior”

En los últimos años, las imágenes del agua turquesa y las rocas redondeadas han dado la vuelta a Instagram y TikTok

ValenciaA pocos minutos del casco urbano de Ontinyent, en plena Vall d’Albaida, se encuentra uno de esos rincones que parecen sacados de una postal tropical. Es el Pou Clar, nacimiento del río Clariano y uno de los parajes fluviales más espectaculares del interior de la Comunitat Valenciana. Sus aguas cristalinas, sus pozas naturales y su entorno verde le han valido apodos como “las Maldivas de interior” o el “Caribe valenciano de montaña”.

Un catálogo de pequeños oasis

Aquí, el río comienza su curso excavando la roca calcárea a lo largo de los siglos, formando un conjunto de piscinas naturales con nombres tan pintorescos como el Pou dels Esclaus, el Pou Clar o el Pou Gelat. Un catálogo de pequeños oasis que han marcado la vida de generaciones de vecinos, que recuerdan el lugar como su piscina natural de toda la vida.

El encanto del Pou Clar no es solo visual. El paraje conserva un ecosistema propio de los ríos mediterráneos de montaña, con vegetación de ribera y fauna asociada. Este valor natural ha hecho que se establezcan medidas de protección, incluyendo aforos limitados en verano para evitar la masificación que provocó el boom en redes sociales.

Las aguas más virales de la Comunidad Valenciana

En los últimos años, las imágenes del agua turquesa y las rocas redondeadas han dado la vuelta a Instagram y TikTok, atrayendo visitantes de toda la Comunitat e incluso de fuera. Pero para los ontinyentins, este rincón es mucho más que un reclamo turístico: es parte de su identidad, un lugar de encuentros, veranos interminables y primeros chapuzones.

El Pou Clar demuestra que no hace falta irse muy lejos para encontrar paisajes de postal. Basta con seguir el curso del Clariano y dejarse llevar hasta este pequeño paraíso de montaña.

