ValenciaLa Albufera de València, uno de los paisajes más reconocibles de la Comunitat, vive bajo una amenaza creciente. Cada año, el agua de la laguna se calienta un poco más y su delicado equilibrio se resiente. Lo que durante décadas ha sido refugio de aves, cultivos de arroz y un símbolo natural para la ciudad se enfrenta ahora a un futuro incierto marcado por la contaminación, el cambio climático y la presión agrícola.

Dos veces al mes, el biólogo Juan Miguel Soria (65 años, Valencia) acude a la Albufera para analizar su estado. Desde 1985, el investigador de la Universitat de València estudia este espacio natural protegido y advierte hoy de un diagnóstico demoledor: “La Albufera está 100 veces más contaminada que el Mar Menor”. Su afirmación se basa en el indicador de clorofila, que mide la proliferación de microalgas. Mientras el Mar Menor registra un nivel 2, la laguna valenciana alcanza el 200.

Un ecosistema saturado por los fertilizantes

La Albufera recibe un aporte continuo de aguas cargadas de nitrógeno y fósforo, nutrientes procedentes principalmente del cultivo de arroz que rodea la laguna, aunque también de otras áreas agrícolas de regadío más lejanas. Estos vertidos provocan la saturación de microalgas, responsables del color turbio y denso del agua. “La Albufera es la laguna costera más contaminada de España y la tercera del Mediterráneo”, asegura Soria.

La Albufera está incluida en el listado Ramsar de humedales de importancia internacional, es parque natural desde 1986 y forma parte de la Red Natura 2000. Sin embargo, pese a estas figuras de protección, el ecosistema sigue gravemente deteriorado por la presión agrícola, la contaminación acumulada y ahora también el impacto del cambio climático.

Efectos de la riada de octubre

El 29 de octubre, la provincia de Valencia sufrió una devastadora DANA que desembocó en gran medida en la Albufera. Pese a lo que podría suponerse, el investigador sostiene que la riada no fue especialmente dañina: “Si llega agua limpia, el lago se lava. Fue como tirar de la cadena: arrastró las algas hacia el mar”. No obstante, advierte de que en un solo día se depositaron más de un millón de toneladas de sedimentos, elevando en cuatro centímetros el lecho de la laguna.