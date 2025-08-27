Un joven de 25 años se ha atrincherado en su habitación con un arma en Agost, Valencia: su padre dio la voz de alarma a los policías

Un vecino de Jumilla se atrinchera en su casa armado con una escopeta tras propinar, presuntamente, una brutal paliza a su mujer

Compartir







Un joven de 35 años permanece atrincherado en su casa de Agost desde las dos de la mañana con un arma. Los agentes de la Guardia Civil presentes en el exterior de la vivienda han tenido que desplegar un amplio dispositivo.

La calle donde se encuentra el joven está a pocos metros del Ayuntamiento. Desde la madrugada del miércoles al jueves, el joven se encuentra encerrado en su casa. Fue su propio padre quien llamó a la Policía Local alertando de que su hijo estaba encerrado en la habitación, según apunta ‘El Levante EMV’.

PUEDE INTERESARTE Intervenido un grupo de inmigrantes atrincherados en un centro de acogida en Tenerife

Como la familia es cazadora, tenían armas en la vivienda, por lo que el individuo ha cogido una de ellas y se ha encerrado en la habitación. Por el momento, se desconocen los motivos de este encierro, pero sus familiares están muy preocupados por el estado del varón.

Psicólogos y negociadores tratan de razonar con el joven

Hasta el lugar, además de los agentes y la familia, se han desplazado psicólogos y negociadores que tratan de razonar con el joven, igual que sus dos padres y su hermano. Ninguno de ellos ha querido ofrecer más información sobre el estado del joven, el alcalde por el momento ha confirmado que el chico lleva mucho tiempo despierto.

PUEDE INTERESARTE Un joven se atrinchera durante horas en su vivienda en Valverde del Majano, en Segovia

El joven podría sufrir algún tipo de trastorno mental. Al tener un arma en la habitación, tanto agentes como familiares temen que pueda hacerse daño. Durante la jornada de este jueves, los agentes y familiares siguen tratando se sacar a este chico de su habitación a salvo. Todavía no hay más información de cómo continúan las negociaciones.