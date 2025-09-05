La Generalitat cree que el relato de la periodista Maribel Vilaplana ratifica que Mazón estuvo informado el 29-Oj ornada de la trágica DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en plena DANA, rompe su silencio: "Fue una maldita coincidencia"

La Generalitat Valenciana considera que el comunicado hecho público este viernes por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón el pasado 29 de octubre, jornada de la trágica DANA, "ratifica" que el presidente estuvo "pendiente e informado en todo momento".

Fuentes oficiales de la Generalitat, consultadas por Efe, aseguran que "condenan los inaceptables y repugnantes ataques machistas que ha sufrido una periodista de reconocido prestigio". Señalan además que "ni ella ni el encuentro de trabajo mantenido aquel día interfirió en nada en la gestión que se hizo de la emergencia".

Subrayan asimismo que, del propio comunicado de Vilaplana, "se ratifica" que el presidente de la Generalitat aquella tarde estuvo "pendiente e informado en todo momento de la evolución y gestión de la emergencia desde el mismo momento en que recibió la primera llamada de Salome Pradas".

La carta de Vilaplana

Vilaplana ha hecho pública una carta abierta y remitida a los medios de comunicación en la que lamenta haber sufrido estos diez meses una "presión insoportable", pues se ha convertido "en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas", que le llevó a un ingreso hospitalario y actualmente está en tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Vilaplana afirma que durante la comida con Mazón no preguntó, ni participó, ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el president, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.