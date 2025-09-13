Detienen en Burriana, Castellón, a un fugitivo condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual a la hija menor de su expareja
Cuando se dictó el fallo judicial, el hombre estaba desaparecido y trató de obtener un nuevo pasaporte
Los hechos ocurrieron en Valencia en 2019 durante seis meses en los que cometió el delito continuado
CastellónUn fugitivo de la justicia española fue detenido en la localidad de Burriana (Castellón), ya que sobre él pesaba una reclamación por haber sido condenado a 15 años de cárcel tras abusar sexualmente de la hija menor de su expareja.
Así lo ha detallado la Policía Nacional en un comunicado en el que añade que el hombre de 46 años fue arrestado la semana pasada tras varios meses tratando de averiguar su paradero, que era desconocido.
Ya fue puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Valencia, la que dictó la sentencia y que decretó su ingreso inmediato en prisión. En el momento del fallo judicial, el enjuiciado se encontraba desaparecido.
Abusos sexuales durante seis meses
Los agentes incluso barajaron la posibilidad de que el prófugo estuviese tratando de huir del país, al intentar obtener un nuevo pasaporte, pues el suyo se le había retirado por orden judicial.
El requerimiento se emitió en mayo de este 2025 tras la condena impuesta al hombre por unos hechos cometidos a mediados del 2019. Durante un periodo aproximado de seis meses, abusó sexualmente de la víctima.