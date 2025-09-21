Carlos Plá 21 SEP 2025 - 12:01h.

En el curso se enseñará a los menores a realizar fotos, reels y stories para la red social, además de que aprendan a crear "un perfil atractivo" que "luzca profesional"

La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

AlicanteLa Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante ha lanzado un polémico curso en el que invita a los niños de 12 a 16 años ha convertirse en Instagramers. Un curso práctico en el que los participantes aprenderán a crear fotos, reels y stories para la red social.

En las cuatro sesiones de este curso, se asegura que se enseñará a los menores a "crear un perfil atractivo" que "hará que tú cuenta luzca profesional desde el primer día".

Tras conocerse la publicación de esta formación, las Juventudes Socialistas de Alicante han emitido un duro comunicado en el que lo califican de "completa irresponsabilidad". "Promover este tipo de actividades niños y niñas tan jóvenes es un peligro, ya que contribuyen a aumentar la dependencia de los móviles y redes sociales en una franja de edad especialmente vulnerable", señala Miguel Ángel Nicolás, presidente de las Juventudes Socialistas de Alicante.

Una afirmación que se apoya entre otros, en el informe sobre el 'Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes', elaborado por Red.es y el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), que indica que, si bien el 11,3% de los usuarios entre 15 y 24 años se encuentra en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de servicios digitales, esta amenaza aumenta al 33% entre 12 y 16 años.

De hecho, los socialistas recuerdan que "la propia Meta en sus condiciones de uso prohíbe la creación de perfiles en Instagram a menores de 13 años".

Desde las juventudes socialistas exigen al ayuntamiento de Alicante que "rectifique y destine los recursos municipales a políticas útiles para la juventud como vivienda, transporte, becas de formación y medidas de emancipación real, en lugar de frivolidades que ponen en peligro a nuestros adolescentes".

Queja de Vox

Las quejas sobre este curso también han llegado desde el grupo municipal de Vox en el consistorio alicantino, que va a pedir al Gobierno que se eleve a los 16 años la edad mínima para poder acceder al mismo. Además, consideran necesario que se incluya entre las materias impartidas, el uso responsable de las redes sociales.