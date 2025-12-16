La familia de Natividad Heredia Torres, la mujer de 48 años asesinada a golpes en Catarroja, ha sufrido un nuevo ataque por parte del entorno de Juan Carlos R. Ch., el presunto autor del crimen y que se encuentra en prisión. La víctima ha sido la sobrina de la fallecida, amenazada por un familiar del acusado, que le dijo entre gritos, "la siguiente vas a ser tú" si no dejaban en paz a la familia, según adelanta Levante-Emv. Los hechos ocurrieron el pasado jueves en Catarroja, cuando se cruzaron los familiares de la víctima y del agresor. Una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona intervino. Los agentes pidieron a la víctima que se identificara y al hombre que se fuera. La sobrina todavía no ha decidido si va a denunciar las amenazas, aunque desde el ayuntamiento le han aconsejado poner los hechos en conocimiento de la Policía Local de Catarroja para poder pedir protección policial. La agresión se produjo la madrugada del viernes al sábado pasado en un domicilio de Catarroja, y la mujer, de 48 años, falleció en la UCI del Hospital La Fe tres días después de su ingreso a causa de las lesiones sufridas. Al parecer, el hombre llamó al teléfono de emergencias 112 para avisar de que la mujer se había caído y golpeado la cabeza, si bien los servicios médicos alertaron de que las heridas que presentaba no se debían a una caída accidental. Tras el asesinato de Nati, son ya 46 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año y el cuarto asesinato por violencia de género en la Comunitat Valenciana en 2025.