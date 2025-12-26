Un joven sin mediar palabra empezó a realizarle tocamientos en la nalga con intenciones sexuales

Existen indicios de que el detenido habría estado implicado en otros hechos similares

ValenciaUn joven de 22 años ha sido detenido por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la estación de tranvía de Vicent Zaragozà (València) según confirman desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Valencia.

El suceso ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre, sobre las 13.40 horas, un momento de tránsito habitual de pasajeros, en el barrio de Benimaclet.

Una mujer esperaba el tranvía, cuando un joven sin mediar palabra empezó a realizarle tocamientos en la nalga con intenciones sexuales. La mujer alertó a su marido, quien dio aviso al servicio de emergencias 112. Así lo confirman fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Hasta la misma parada se desplazó una pareja de vigilantes de seguridad de Metrovalencia, que detuvo al presunto autor de la agresión y lo puso a disposición de la Policía Nacional. Los agentes, a su llegada, trasladaron al presunto agresor a comisaría.

Otras denuncias

Se están cotejando otras denuncias y descripciones físicas de incidentes previos en la zona. Existen indicios de que el detenido habría estado implicado en otros hechos similares, actuando bajo un patrón de comportamiento reincidente.

El detenido permanece bajo custodia mientras el grupo de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) profundiza en la investigación. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial.