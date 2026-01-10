Piden cárcel para una viuda en Alicante que no comunicó la muerte de su marido para cobrar siete años la pensión
La mujer no notificó el fallecimiento del hombre en enero del 2009 en Benidorm, Alicante
Durante siete años, la acusada percibió la pensión por incapacidad absoluta de su marido
AlicanteLa Fiscalía pide hasta cuatro años de cárcel para una viuda porque no comunicó la muerte de su marido en la localidad costera de Benidorm (Alicante) para cobrar durante siete años la pensión que éste recibía.
El caso, que recuerda a otros de familiares condenados a prisión por hechos similares, como el del hermano fallecido en Asturias, será juzgado en la Audiencia Provincial el jueves 15 de enero.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a la mujer se le atribuye un presunto delito contra la Seguridad Social por no notificar la pérdida de su esposo.
Murió en enero del 2009
Dado que él percibía una paga por incapacidad absoluta, la acusada continuó beneficiándose de ese dinero desde el fallecimiento del varón en enero del 2009. Sin informar al organismo estatal.
El Ministerio Fiscal sostiene que la procesada tenía la obligación de hacerlo. En total, según detalla el alto tribunal, acumuló 63.000 euros de una pensión que no le pertenecía.