El prófugo fue acusado de crear un entramado empresarial de operaciones ficticias de compraventa de petróleo

Al arrestado se le castigó a diez años de cárcel en Rusia porque defraudó más de 2.600 millones de rublos

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AlicanteUn fugitivo condenado en Rusia a diez años de cárcel fue detenido en la localidad de Orihuela (Alicante) por la Policía Nacional. Fue acusado de cometer una estafa de 26 millones de euros.

Según precisan en un comunicado los agentes, sobre el hombre pesaba una Orden Internacional de Detención cursada por las autoridades rusas por presuntamente defraudar más de 2.600 millones de rublos.

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Se le atribuyó la creación de un entramado empresarial dedicado a realizar operaciones ficticias de compraventa de petróleo. El dinero obtenido lo habría blanqueado después a través de otras sociedades.

Fugado del país ruso tras la condena

Las investigaciones en España se iniciaron después de que Rusia comunicara la existencia de la orden de detención y las sospechas de que el prófugo podría haberse ocultado en la provincia de Alicante.

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Los agentes lograron localizar al reclamado en Orihuela Costa, donde establecieron un dispositivo policial que culminó con su arresto. Había huido de la justicia rusa tras la condena a prisión.

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Puesto ya a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, este órgano será el encargado de tramitar el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades rusas.