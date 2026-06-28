Los servicios de rescate hallaron el cuerpo sin vida del menor de 10 años que desapareció en el río Pisuerga

El 1-1-2 dio aviso del rescate sobre las 21.16 horas, momento en el que contactó con la Policía Municipal

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ValladolidLos servicios de rescate hallaron a última hora de la noche del sábado el cuerpo sin vida del menor de 10 años que desapareció en el río Pisuerga, en la zona de las ruinas de las aceñas en la playa fluvial de Valladolid.

El 1-1-2 dio aviso del rescate sobre las 21.16 horas, momento en el que contactó con la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil al lugar.

Localización del cuerpo

Además, se activó el centro coordinador de emergencias de Protección Civil, desde el que se movilizó además a la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, unidad especializada en actividades subacuáticas; y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a familiares.

Pasadas las 23:15 horas, el Cuerpo Nacional de Policía comunicó la localización del cuerpo del menor.