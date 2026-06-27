Cinco españoles muertos en los terremotos de Venezuela

El número de españoles que han fallecido en los terremotos registrados en Venezuela este jueves asciende ya a cinco, mientras que el de desaparecidos es ya de 119, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sigue habiendo 14 españoles localizados bajo los escombros, que, señala Exteriores, centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Un avión de la Fuerza Aérea española aterrizó este viernes en Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.