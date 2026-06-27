Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: restringen el acceso a La Guaira para facilitar las labores de emergencia
Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a 920 los muertos
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VenezuelaLas autoridades de Venezuela confirmaban este viernes 920 muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país. De momento, continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria sin que se descarte que las cifras puedan ascender.
Cinco españoles muertos en los terremotos de Venezuela
El número de españoles que han fallecido en los terremotos registrados en Venezuela este jueves asciende ya a cinco, mientras que el de desaparecidos es ya de 119, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sigue habiendo 14 españoles localizados bajo los escombros, que, señala Exteriores, centran los esfuerzos de los equipos de rescate.
Un avión de la Fuerza Aérea española aterrizó este viernes en Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.
Delcy Rodríguez agradece la ayuda de EEUU por la crisis generada por los terremotos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha mostrado "profundamente agradecida" este sábado tras mantener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, donde Washington ha confirmado el envío de ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis provocada por los devastadores terremotos del pasado jueves, que han dejado, hasta el momento, un balance de 920 muertos y 3.360 heridos.
"Recibí una llamada del presidente Trump y del secretario de Estado, quienes reafirmaron el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos durante este momento difícil para Venezuela. Estamos profundamente agradecidos por este gesto de amistad y cooperación", ha asegurado la mandataria venezolana.
El Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar las labores de emergencia
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.