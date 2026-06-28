El artista sufrió un aparente atragantamiento con agua durante su concierto en Londres

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Los seguidores de Harry Styles vivieron momentos de tensión durante el concierto que el cantante ofreció este sábado en el estadio de Wembley, en Londres, después de que el artista sufriera un aparente atragantamiento con agua y terminara desplomándose sobre el escenario ante miles de espectadores. El incidente se produjo en la recta final de la actuación y quedó grabado en varios vídeos difundidos posteriormente en redes sociales.

Según relataron algunos asistentes, Styles acababa de interpretar 'As It Was' y se disponía a despedirse del público con uno de sus gestos habituales, lanzar agua al aire, cuando comenzó a toser de forma insistente. Tras intentar recuperarse, terminó tumbándose boca arriba sobre el escenario durante unos segundos, lo que provocó la preocupación inmediata de los asistentes.

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Todo quedó en un susto

Pese al susto, el cantante logró incorporarse poco después y continuó con el espectáculo, sin que el incidente fuera a mayores. Varios testigos explicaron que, aunque la escena resultó inquietante, el artista reaccionó rápidamente y pudo finalizar el concierto con normalidad.

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El episodio coincidió con la intensa ola de calor que afecta estos días a Londres, donde las temperaturas han superado los 37 grados. Harry Styles se encuentra inmerso en una residencia de doce conciertos en el estadio de Wembley dentro de su gira 'Together, Together', en la que presenta su último trabajo y repasa algunos de los mayores éxitos de su carrera.