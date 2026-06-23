Los hechos ocurrieron el 30 de mayo en el barrio madrileño de Carabanchel

Sobre el hombre detenido pesaban cuatro órdenes de búsqueda y captura

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Agentes de la Policía Municipal han detenido en el madrileño distrito de Carabanchel a un hombre sobre el que pesaban cuatro órdenes de búsqueda y captura y que usaba una identidad falsa por agredir a su pareja delante de sus tres hijos menores de edad.

Durante la noche del pasado 30 de mayo, la Policía Municipal de Madrid recibió la llamada de un vecino de la calle del Real Madrid que había escuchado una fuerte discusión con golpes en un piso anexo al suyo. Cuando los agentes se personaron en el lugar, encontraron a una mujer que pedía auxilio desde la ventana de su apartamento.

Huyó con el móvil de la víctima

En el momento de los hechos, la Policía entró al domicilio y encontró a la mujer con marcas claras de haber sufrido puñetazos en el rostro y el pecho por parte de su pareja, al que había reclamado dinero para la manutención de la hija que tenían en común, tras lo que este huyó del domicilio con el móvil de la víctima, en el que guardaba cien euros, para evitar que llamara a la Policía.

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En el domicilio, el hijo que el acusado tuvo con una pareja anterior, se encontraba llorando, ya que había sido testigo de la pelea en la que su padre había zarandeado por el pelo a la mujer.

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Una identidad real sin antecedentes

La víctima, que estaba acompañada por tres menores y por los padres de su pareja, proporcionó a los policías un nombre distinto al que dijeron estos, por lo que se comprobó que el hombre utilizaba una identidad falsa para relacionarse con ella, así como para delinquir, ya que sobre él pesaban cuatro órdenes de búsqueda y captura y una prohibición de abandonar el territorio nacional.

En cambio, sobre su identidad real, proporcionada por sus padres, no constaba ningún requerimiento ni antecedente policial.

El detenido, un ciudadano peruano de 21 años, fue localizado en las inmediaciones de la vivienda y fue alcanzado por la Policía, que procedió a su arresto mientras la mujer, de 27 años y también peruana, acudía a la comisaría para denunciar lo ocurrido.

Por estos hechos, y en virtud de las órdenes que pesaban en su contra, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.