Carlos Plá Valencia, 02 SEP 2026 - 15:09h.

La anciana padecía una insuficiencia respiratoria crónica grave y que se quedó sin el oxígeno que recibía de una máquina después de que se inundara su domicilio

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La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha dictado un auto por el que eleva a 232 el número oficial de víctimas mortales causada por la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024.

La última víctima reconocida por la instructora es una mujer de avanzada edad vecina de la localidad de Guadassuar que padecía una insuficiencia respiratoria crónica grave y que se quedó sin el oxígeno que precisaba y que recibía de una máquina después de que se inundara su domicilio y se interrumpiese el suministro eléctrico.

La mujer fue rescatada por los bomberos y algunos vecinos sobre el mediodía del día siguiente al de la barrancada, 30 de octubre, y fue trasladada hasta una residencia del mismo municipio, donde pudo ser reanimada.

Con posterioridad, fue evacuada en ambulancia hasta el Hospital de La Ribera, donde falleció finalmente el 6 de noviembre de ese mismo año.

La DANA como "factor desencadenante"

El auto, notificado hoy a las partes, recoge un informe forense según el cual la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica que necesitaba provocada por la DANA actuó “como un factor desencadenante de la descompensación respiratoria aguda que motivó el ingreso hospitalario” de la mujer.

La magistrada concluye que existe una “relación de causalidad”, derivada de esa interrupción del suministro de oxígeno, que conlleva “ineludiblemente” a incluir a esta fallecida como víctima de la Dana “objeto de la investigación en las presentes diligencias previas”.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en reforma y/o apelación.