Iria Sebastià Valencia, 14 AGO 2026 - 07:30h.

Desde turismos a yates de hasta 18 metros siguen tirados dos años después de la DANA

La acumulación de automóviles, camiones y embarcaciones en las proximidades del Circuito de Cheste continua en un área catalogada con alto riesgo de riada

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A pesar de haber pasado casi dos años desde el trágico episodio de la DANA de octubre de 2024, el entorno del barranco del Poyo sigue con miles de vehículos en terrenos inundables. En los aparcamientos situados tras el Circuito Ricardo Tormo de Cheste se acumulan de miles de unidades que, en caso de repetirse una fuerte crecida, podrían ser arrastradas por la corriente exactamente igual que ocurrió en la riada anterior.

Falta de logística

La actividad en la parcela se divide entre la gestión comercial y la custodia oficial. Por un lado, una firma logística utiliza este suelo para almacenar una amplia flota de coches nuevos y de kilómetro cero destinados a concesionarios. Por otro, en el mismo enclave opera el depósito judicial que custodia los coches de la DANA.

Un superyate en el barranco

La variedad de vehiculos en el recinto es inusual para el entorno de un cauce. Entre camiones, remolques, hormigoneras, lanchas y motos de agua, sobresale un megayate de unos 18 metros. Algunos vecinos agrícolas, ven esta gran embarcación como un peligro si sube el cauce del agua.

Sin reubicación prevista

La Generalitat invertirá 56 millones de euros para renaturalizar los barrancos del Poyo, Túria, Magro y Picassent y se remplazará la caña invasora por unos 400.000 árboles para aumentar la resiliencia de estas cuencas frente a incendios y riadas, pero de momento, no hay reubicación prevista.