CSIF también ha alertado de estas incidencias y añade problemas de espacio, descanso y falta de personal, mientras Sanidad asegura que las obras pudieron favorecer puntualmente la entrada de roedores y que ya se han revisado y sellado posibles accesos.

UGT ha llevado a Inspección de Centros Sanitarios la situación del Punto de Atención Sanitaria de la avenida del Cid, donde los trabajadores denuncian la presencia de roedores e insectos durante las obras para convertir el centro en un CAU de 24 horas.

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ValenciaEl Punto de Atención Sanitaria de la avenida del Cid, en Valencia, continúa con su actividad mientras avanzan las obras para transformarlo en un Centro de Atención de Urgencias de 24 horas. En medio de estos trabajos, varios sindicatos han puesto el foco en las condiciones de las instalaciones y, en concreto, en la presencia de ratas y cucarachas que, según denuncian los trabajadores, se ha producido en el centro. UGT ha decidido trasladar el caso a la Inspección de Centros Sanitarios de la Conselleria de Sanidad después de recibir avisos sobre estas incidencias, aunque la organización sostiene que los problemas con roedores no son nuevos y que ya se habían comunicado anteriormente a los responsables del centro. Según explica UGT, los profesionales habían advertido en distintas ocasiones de la presencia de ratas y de otros problemas relacionados con las instalaciones. El sindicato señala además que el mismo edificio alberga la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, donde durante años se habrían comunicado incidencias relacionadas con roedores, desagües y aguas residuales. En este sentido, UGT asegura que se llegaron a producir desbordamientos de aguas fecales en una sala utilizada para actividades de preparación al parto y talleres de lactancia. A estas situaciones se habría sumado ahora la aparición de cucarachas y nuevos episodios relacionados con los trabajos de reforma. De hecho, UGT asegura que los trabajadores de los turnos de noche han llegado a encontrarse con ratas en distintas zonas del centro y sostiene que las actuaciones de control de plagas realizadas hasta ahora no habrían sido suficientes para evitar nuevas incidencias.

Las obras dejan al descubierto posibles accesos y los sindicatos reclaman más medidas

La versión de Sanidad es diferente en cuanto al alcance del problema. La Conselleria no considera que exista una plaga en el centro, aunque sí reconoce que los trabajos de reforma pueden haber favorecido de forma puntual la aparición de roedores. La explicación de la administración es que el levantamiento de los falsos techos pudo dejar al descubierto posibles accesos en elementos de la estructura del edificio, por lo que se decidió revisar esas zonas para localizar los puntos por los que pudieran estar entrando los animales. Según la información facilitada por Sanidad, el pasado 20 de agosto se llevó a cabo una revisión de los falsos techos y, posteriormente, se realizaron trabajos de limpieza y sellado de los posibles puntos de acceso. Además, la Dirección de Atención Primaria ha realizado varias visitas al centro para comprobar el estado de las instalaciones y hacer seguimiento de las incidencias. La Conselleria sostiene así que se han adoptado medidas para controlar la situación mientras continúan los trabajos de transformación del edificio.

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Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran que el problema va más allá de las actuaciones relacionadas con los roedores. CSIF ha denunciado también la presencia de cucarachas y asegura que estas continúan apareciendo pese a que recientemente se habría realizado una actuación de desratización. Por otra parte, CSIF sostiene que el espacio destinado al descanso tiene alrededor de 11 metros cuadrados y asegura que uno de los profesionales tiene que utilizar un colchón colocado en el suelo durante las guardias. La organización reclama también más medios para el personal, tanto con la incorporación de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería como con un profesional de enfermería adicional durante los turnos nocturnos. El sindicato advierte de que actualmente hay situaciones en las que la distribución del personal puede dificultar la atención simultánea de los pacientes, especialmente cuando uno de los profesionales tiene que desplazarse para atender una urgencia fuera del centro. A estas denuncias se suman las reclamaciones realizadas anteriormente por CCOO-PV, que sitúa algunos de estos problemas en años atrás.

UGT espera la respuesta de Inspección mientras Sanidad mantiene el seguimiento

Con este escenario, UGT presentó el pasado 28 de agosto una denuncia ante la Inspección de Centros Sanitarios para que se valore la situación del centro y se comprueben las condiciones denunciadas por los trabajadores. La organización está ahora a la espera de una respuesta, mientras CSIF reclama a la administración que adopte medidas antes de que finalicen las obras y que los problemas actuales no terminen trasladándose al funcionamiento definitivo del futuro CAU. La transformación del Punto de Atención Sanitaria de la avenida del Cid tiene precisamente como objetivo adaptar las instalaciones para ofrecer atención urgente durante las 24 horas. Por eso, los sindicatos consideran especialmente importante que las deficiencias detectadas se solucionen durante la ejecución de las obras y antes de que concluya la reforma. El caso también ha provocado reacciones políticas. El PSPV ha reclamado explicaciones a la Generalitat y al ayuntamiento de Valencia y ha cuestionado las condiciones en las que se presta actualmente el servicio público. De este modo, la situación del centro ha terminado abriendo un debate que va más allá de las denuncias por ratas y cucarachas y que incluye también el estado de las instalaciones, la organización del servicio y los recursos disponibles.

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A día de hoy, las obras continúan, UGT mantiene presentada su denuncia ante Inspección y los sindicatos siguen reclamando actuaciones sobre las condiciones del centro. Sanidad, por su parte, asegura que ya ha intervenido para localizar y sellar posibles accesos y que mantiene el seguimiento de las instalaciones. La respuesta de Inspección será la que permita determinar si las deficiencias denunciadas requieren nuevas medidas.