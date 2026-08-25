El riesgo para los migrantes deriva de las condiciones de hacinamiento, las deficiencias higiénicosanitarias, el acceso limitado a agua segura y una alimentación insuficiente

¿Hay riesgo real de contagio en Ceuta?: qué enfermedades se han detectado y qué opinan los expertos

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El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) considera bajo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en Ceuta para la población ceutí, pero lo eleva a moderado para los migrantes debido a las condiciones de hacinamiento y calle en las que viven.

Las personas migrantes "suelen presentar un buen estado de salud"

Así lo establece en el informe de evaluación rápida del riesgo sobre la situación sanitaria en Ceuta tras la llegada masiva y repentina de decenas de miles de personas a finales de julio, un episodio que, "por sus características, magnitud e impacto sobre los recursos asistenciales", es "de relevancia para la salud pública y una crisis humanitaria".

En general, explica el documento, las personas migrantes "suelen presentar un buen estado de salud dado que suelen ser jóvenes con la capacidad física adecuada para emprender estos desplazamientos"; sin embargo, durante el trayecto migratorio se incrementan los riesgos de lesiones, ahogamientos, hipotermia o quemaduras, "como se ha observado en la llegada masiva de personas a Ceuta".

A ello se suman las condiciones de hacinamiento, las deficiencias higiénicosanitarias, el acceso limitado a agua segura y una alimentación insuficiente, que pueden "aumentar la vulnerabilidad de estas personas" y pueden "favorecer la aparición y transmisión de determinadas enfermedades".

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"Estos factores contribuyen a que las personas migrantes puedan estar en riesgo de padecer diferentes enfermedades infecciosas transmisibles, como enfermedades inmunoprevenibles, respiratorias y transmitidas por agua y alimentos inadecuadamente manipulados", abunda.

Problemas de salud mental

La experiencia migratoria también puede asociarse a un mayor riesgo de problemas de salud mental a causa de las condiciones de llegada, la incertidumbre y las vivencias traumáticas durante el trayecto, siendo frecuentes los trastornos del estado de ánimo, depresión o estrés postraumático, sin olvidar la mayor exposición a violencias a las que están sometidas estas personas o el agravamiento de patologías que puedan presentar, como la diabetes.

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De este modo, las llegadas masivas de personas como la de Ceuta "amplifican estos riesgos al dificultar temporalmente una respuesta adecuada a las necesidades existentes", al tiempo que "pueden generar preocupación, incertidumbre o malestar tanto entre las personas migrantes como en la población local".

Ante este escenario, el CCAES clasifica como "moderado" el riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles entre la población migrante "debido a condiciones de hacinamiento, situaciones de calle y a las limitaciones en el acceso a medidas higiénicas y diéteticas adecuadas".

El de las no transmisibles, por su parte, es también es moderado en los momentos más cercanos a la llegada "fundamentalmente por las necesidades sanitarias derivadas de lesiones sufridas durante el trayecto" y bajo posteriormente.

Mientras tanto, el riesgo de que se incrementen unas y otras entre la población ceutí es "bajo".

Por todo ello, lanza una serie de recomendaciones, como asegurar la continuidad de los tratamientos y el seguimiento de las personas con enfermedades crónicas preexistentes a favorecer la detección de situaciones de especial vulnerabilidad, malestar psicológico intenso o problemas de salud mental o garantizar la identificación temprana y el seguimiento de menores.

También urge a prestar especial atención a posibles situaciones de violencia, incluida la sexual, aplicar la estrategia de vacunación, mantener la evaluación de los sistemas de control de calidad de agua de consumo y de baño, y reforzar los sistemas de vigilancia de enfermedades transmisibles para detectar posibles aumentos de casos o brotes.

Por último, aconseja garantizar la coordinación de las actuaciones entre los diferentes niveles de la administración o facilitar el acceso a la información y a la atención sanitaria mediante la incorporación de intérpretes y mediadores culturales en los ámbitos sanitarios y sociosanitario.