Antoni Mateu 02 AGO 2026 - 09:00h.

Manuel García Howlett, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), explica en la web de 'Informativos Telecinco' los mejores consejos para hacer frente a las plagas en verano

Marivent, el refugio de Felipe VI y Letizia, se somete a un control de plagas: 20.000 euros para blindarlo de ratas y cucarachas

Compartir







Cucarachas, ratas, mosquitos o garrapatas son algunos de los protagonistas de infestaciones en nuestro país, durante las épocas de verano. El incremento de las temperaturas no sólo provoca que tengamos más calor, también provoca que "se altere el ciclo reproductivo y vital de algunas especies", explica el director de ANECPLA, Manuel García Howlett.

Otro de los factores que complican la labor de eliminar plagas: "la resistencia a determinados biocidas", en el caso de las garrapatas, según explica el experto.

Cómo evitar plagas: los remedios más eficaces

García Howlett explica que, para no tener plagas en casa --sean de lo que sean--, hay que acondicionar y sanear el espacio. Y cada remedio también se enfoca en un agente en concreto. El primero de ellos, los mosquitos: "hay que evitar acumulaciones de agua que puedan servir como criadero".

También pone el foco en "no dejar restos de comida accesibles", al igual que en sellar grietas y puntos de entrada dentro del hogar y cerrar herméticamente los cubos de basura.

PUEDE INTERESARTE Una plaga de chinches obliga a desalojar un centro de formación de Defensa en Cádiz

En el caso de que vivamos en una comunidad de vecinos, añade que "también es recomendable realizar programas preventivos de control con profesionales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los remedios caseros: "limpieza y orden"

¿Qué podemos hacer en casa para mantener a los "bichos" a raya? En este sentido, el experto explica que los remedios caseros pueden ser útiles "cuando el problema es puntual o incipiente". Así pues, aboga por "extremar la limpieza, eliminar fuentes de agua y alimento y colocar trampas como mosquiteras".

Sin embargo, señala, que una cosa es un problema puntual y otra es "una infestación establecida". Entonces, ¿podemos usar insecticidas? En este escenario, García Howlett explica que "su uso indiscriminado entraña riesgos y puede retrasar la solución".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así podemos saber si una plaga es pequeña o grande

El experto comparte algunos indicadores por los cuales podemos determinar si podemos --o no-- eliminar el problema desde casa: "Si las apariciones son repetidas o numerosas; si la plaga vuelve tras aplicar remedios caseros; si detectamos nidos o focos de reproducción o si afecta a más viviendas o locales cercanos". También pone el foco en "especies con relevancia sanitaria, como mosquitos, garrapatas, cucarachas o roedores".

Y dentro de este grupo, respecto a las cucarachas: "recomendamos actuar desde la primera detección, ya que tienen elevada capacidad reproductiva que les permite crear pequeñas poblaciones que, rápidamente, pueden infestar".

Las diferentes plagas según donde vivamos y los motivos

No es lo mismo estar en una ciudad, que en la montaña, que en la playa. Según matiza García Howlett "en zonas de montaña y espacios naturales suelen predominar las garrapatas, dadas las condiciones de vegetación y fauna silvestre. En las ciudades, cucarachas y roedores, debido a las redes de alcantarillado. En zonas costeras y de playa, proliferan los mosquitos por las condiciones de humedad y si hay disponibilidad de alimento".

También influye el calentamiento global antropogénico: "El cambio climático, en todos los casos, amplifica la distribución geográfica y el período de actividad de muchas especies".

Finalmente, otro de los aspectos cruciales es que hay "inviernos más cálidos y suaves y una prolongación de los períodos cálidos provocan la aceleración del ciclo biológico de numerosas especies, una mayor velocidad de reproducción o la amplificación de la temporada de actividad, que ya no sólo se limita al verano".