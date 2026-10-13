La mujer encontró al pequeño solo, llorando y llamando a sus padres en una calle del pueblo y lo llevó a la guardería municipal ante la sorpresa de las cuidadoras que no se habían percatado de su desaparición

La desesperación de los padres de Enric para que se investigue el síndrome HADDTS, la enfermedad ultrarrara de su hijo con 20 casos en el mundo: "Un guerrero"

Compartir







Solo, llorando y llamando a sus padres, así encontró una vecina a un pequeño de dos años en una calle de San Isidro (Alicante) el pasado 8 de octubre. La mujer que se dirigía a su puesto de trabajo recogió al niño en medio de la calzada poco antes de las tres de la tarde y lo llevó a la escuela infantil del pueblo donde las cuidadoras comenzaron a llorar al verlo.

Unos hechos que ha denunciado ante la Guardia Civil de Dolores (Alicante) el padre del pequeño, que asegura que ese día recibió un whatsapp de la guardería solicitando a los progenitores que acudieran al centro para tratar un asunto relacionado con su hijo, ha explicado a Información.

El padre sospecha que el pequeño pudo salir de la escuela sin que las cuidadoras se dieran cuenta. En la denuncia, el progenitor advierte de una posible contradicción entre el parte de guardería y lo que realmente sucedió. Según el documento de la guardería, el pequeño estuvo durmiendo la siesta entre las 13:45 horas y las 15:00, una información que no se corresponde con lo declarado por la vecina que halló al pequeño.

Recibidos por el alcalde

Después de recibir el mensaje, los padres acudieron inmediatamente a la guardería donde fueron recibidos por el alcalde de la localidad que, según han declarado, no les dio ninguna información sobre cómo había conseguido salir de las instalaciones el niño, cuánto tiempo había permanecido fuera de las instalaciones ni quién fue la persona que lo había encontrado en la calle.

PUEDE INTERESARTE Condenados a 14 años de cárcel los padres de la bebé abandonada en un descampado junto a una estación de Málaga

A continuación, los progenitores pudieron hablar con dos cuidadoras que les explicaron que se percataron de que el niño había desaparecido cuando vieron que no estaba en la cama donde debía estar durmiendo la siesta y que inmediatamente salieron a buscarlo, justo cuando la mujer que lo había encontrado en la calle lo llevaba a la guardería.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las cuidadoras tampoco supieron aclarar, según la denuncia, si la puerta del centro estaba abierta o si el menor había conseguido abrirla por sus propios medios. Asimismo, comunicaron a los padres que las instalaciones carecían de cámaras de vigilancia interiores. Tras esta última reunión, los padres por fin pudieron reencontrarse con su hijo, que estaba en perfecto estado.

Los padres aseguran que en el centro municipal trabajan solo una cuidadora y una auxiliar, con cambios frecuentes de personal y que atienden unos 20 niños y niñas de 0 a 3 años.