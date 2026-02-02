Detenida la trabajadora de una guardería en Algemesí por maltrato a los menores

La mujer está acusada de presunto maltrato y trato denigrante a los menores del centro

Fueron los propios trabajadores del centro quienes denunciaron el trato que la mujer daba a los menores

AlgemesíLa Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años que dirige una guardería del municipio valenciano de Algemesí como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, y ha quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante el juzgado.

La mujer fue detenida el viernes por la tarde y pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La denuncia partió del personal del centro

Esas medidas cautelares son la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial; de acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial, y de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por los presuntos delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

El magistrado ha ordenado asimismo que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial, y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Según ha avanzado la radiotelevisión pública À Punt, la denuncia partió del personal del centro, ubicado en la calle Albalat de este municipio.

Varios medios locales señalan asimismo que los trabajadores grabaron los vídeos que facilitaron a la Policía y la guardería se encuentra clausurada.