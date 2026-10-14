Carlos Plá Valencia, 14 OCT 2026 - 11:03h.

En la falsa clínica se realizaban supuestos retiros en los que los pacientes recibían sustancias psicoactivas para eliminar infecciones, purificar el cuerpo e, incluso, curar el cáncer

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La Guardia Civil, en el marco de la operación Quimera, ha desmantelado una falsa clínica de retiros en la que se administraban diversas sustancias prohibidas con efectos psicoactivos a las que les atribuían falsas propiedades medicinales. Se ha detenido al máximo responsable e investigado a una persona también implicada en los hechos.

La investigación se inició tras detectar unos anuncios en internet de una organización que proporciona unos eventos que emplean terminología propia de la psicología y utilizan el término de “terapeuta”. Ante la posibilidad de que pudiera haber alguna clase de intrusismo profesional, se notifican estos hechos al Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana (COPCV).

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Tras realizar una serie de comprobaciones, el día 13 de julio el COPCV presenta denuncia por no constar colegiación o titulación alguna a nombre de quienes prestaban estos supuestos servicios terapéuticos.

Además, se comprobó con el departamento municipal de Actividades que este centro no tenía licencia de apertura, actividad ni ningún tipo de autorización para el uso que venía teniendo el inmueble.

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La investigación

A lo largo de la investigación se comprueba que en estos “retiros” se administran sustancias con potencial psicoactivo. Entre otras: ayahuasca, hongos alucinógenos, psilocibina, secreción de la rana conocida como “kambó” y el compuesto denominado “bufo alvarius”. Todo ello se suministra con una apariencia terapéutica con la promesa de curación de enfermedades y sin que sus responsables acreditaran la titulación sanitaria ni la colegiación pertinentes.

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Los investigadores comprobaron también que se ofertaban plazas en estos supuestos retiros terapéuticos en algunos portales web por precios que llegaban a los 500 euros. Además, anunciaban en redes sociales que la propia organización elaboraba de forma artesanal cápsulas de dosificación de psilocibina, una sustancia de carácter alucinógeno y elevado riesgo para la salud.

La misma web que anunciaba estos tratamientos recomendaba que estas sustancias solo fueran administradas por profesionales. Aun así, ninguna de las personas de la organización contaba con título alguno para ello pese a administrar los psicoactivos y cobrar por ello a sus pacientes con falsas promesas.

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En la página web llegaban a anunciar que los participantes solían experimentar vómitos y diarrea como signos de mejoría para eliminar infecciones y purificar el cuerpo, ambos extremos falsos. También indicaban que “incluso el cáncer no tiene la oportunidad de crecer, en algunos casos”, promocionando los falsos tratamientos como una auténtica “medicina”.

Los investigadores sospechaban que los supuestos “retiros” consistían en el suministro durante varios días de sustancias psicoactivas a los pacientes mientras comprobaban sus constantes vitales y “trataban” los efectos adversos propios de estas sustancias.

Explotación de la operación

Con los diversos indicios e informes, el pasado 25 de septiembre se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio y sede de los eventos de los responsables de la organización, en un chalé del municipio de Sagunto.

En el registro se intervinieron numerosas sustancias aún pendientes de análisis por parte del departamento de sanidad. Entre ellos, se encontró también un bote titulado con MMS (Miracle Mineral Solution, un producto sobre el que existe una Alerta de Medicamentos Ilegales.

Además, se encontraron una máquina de fabricación de cápsulas, básculas de precisión, hongos con potencial alucinógeno y evidencias de kits de cultivo de estas especies, así como dinero en efectivos y fichas e historiales médicos de varios pacientes.

En el momento de la entrada y registro se encontraron varios “clientes” que provenían de diversos puntos de la geografía española: Tarragona, Barcelona, Islas Baleares y Bizkaia.

Tras finalizar el registro se detuvo a su principal responsable y, días más tarde, fue investigada también una mujer vinculada a la actividad. A ambos se les atribuyen delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y estafa. Se trata de un hombre y una mujer, de 46 y 38 años y nacionalidad argentina.

La investigación permitió comprobar que en Argentina existe otra instalación similar a cargo de la misma organización.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de Puerto de Sagunto con la denuncia del COPCV.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sagunto, Plaza número 06.